据印尼官方消息，在庆祝独立80周年之际，印尼官方二维码支付系统QRIS（Quick Response Code Indonesian Standard）正式在日本上线。

据悉，这是QRIS首次扩展到东南亚以外的国家。此前，QRIS已与泰国、马来西亚和新加坡实现互联互通。

按照安排，印尼民众在日本可通过国内的支付应用扫描JPQR Global完成付款。目前已有35家商户支持QRIS支付，未来覆盖范围还将逐步扩大。同时，日本游客未来也有望在印尼使用本国支付应用扫码QRIS，实现双向互通。

印尼央行（Bank Indonesia）行长Perry Warjiyo在东京的启动仪式上表示，自QRIS六年前推出以来，已成为印尼数字支付体系的重要工具，目前用户数已超过5700万。他强调，跨境二维码支付不仅便利民众日常消费，也有助于推动两国的经贸往来和旅游合作。

作为背景，据介绍，印尼央行还与中国人民银行启动了QRIS与中国支付系统的互联互通测试。该合作预计将为跨境贸易和中小企业提供更多便利，并促进旅游业增长。测试环节涉及印尼支付系统协会（ASPI）、中国银联国际（UPI）以及相关支付机构。

在实际表现层面，截至今年6月，QRIS跨境互通已在区域内取得显著进展：与泰国的合作交易量接近100万笔，金额约4375亿印尼盾；与马来西亚的交易量超过430万笔，总额达1.15万亿印尼盾；与新加坡的合作也已录得23万多笔交易，金额超过770亿印尼盾。印尼央行表示，将继续推动QRIS的国际合作，使其成为更高效的区域及全球支付工具。

放在更大的背景下，当下，以印尼为出发点，对东南亚来说，支付二维码互联互通已成为区域支付发展的共同方向。此次QRIS进入日本，更多体现的是从东盟内部逐步向外延伸的尝试。这不仅意味着印尼标准在境外获得了落地机会，也为观察跨境支付在实际消费场景中的可行性提供了一个新的参照。不过，至于最终效果如何，仍将取决于商户网络能否快速扩大，以及消费者是否形成稳定的使用习惯。