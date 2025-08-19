据外媒报道，英特尔本周一宣布，软银集团将斥资20亿美元入股，这笔交易让软银成为英特尔的第五大股东。

根据协议，软银将以每股23美元的价格认购英特尔普通股，略低于当日23.66美元的收盘价。消息公布后，英特尔股价在盘后交易中上涨约6%，报25美元。

英特尔现任CEO陈立武（Lip-Bu Tan）表示，他与软银创始人孙正义合作多年，此次投资既是信任的体现，也是对公司未来的支持。孙正义则称，看好美国先进半导体制造的扩张前景，认为英特尔将在其中扮演关键角色。

媒体指出，英特尔去年股价下跌60%，创下半个多世纪以来最差表现。今年以来虽有所回升，但公司在人工智能热潮中缺乏亮眼突破，核心的晶圆代工业务也尚未拿下大客户。与此同时，美国政府正讨论直接入股英特尔，总统特朗普此前甚至点名要求谭立夫辞职。

对软银来说，这笔投资进一步扩展了其在芯片与人工智能领域的版图。软银在2016年收购了芯片设计公司Arm，如今市值已接近1500亿美元；今年又以65亿美元拿下Ampere Computing。不久前，软银还参与“Stargate”AI基础设施计划，并主导了对OpenAI的400亿美元融资，创下全球最大单笔私人科技投资纪录。