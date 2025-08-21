Xbox 宣布 ROG Xbox Ally 和 Ally X 游戏掌机将于 10 月 16 日开卖。然而，虽然发布日期已经确定，但我们仍不清楚这两款产品的售价。

在接受 IGN 圆桌采访时，华硕高级副总裁 Shawn Yen 表示：“我认为我们必须……我们需要更多时间来评估宏观经济对定价的影响，因此我们会在 9 月和 10 月晚些时候分享更多信息。” 由于价格尚未公布，因此预订也尚未开始。

这款掌机由微软与华硕合作生产，华硕多年来一直在生产 ROG Ally 掌机。目前在售的国行版 ROG 掌机 X 售价为 6299 元，因此华硕与 Xbox 的合作产品售价很可能在这个价格左右。

高端版本 ROG Xbox Ally X 配备 AMD Ryzen Z2 Extreme GPU、24 GB RAM 和 1 TB 存储空间，而普通版 Xbox Ally 则配备 AMD Ryzen 2A、16 GB RAM 和 512 GB 存储空间。

这两款掌机均采用全屏 Xbox 界面，搭载定制版 Windows 11 操作系统，并完全兼容 Game Pass 和 Xbox Play Anywhere 游戏。玩家还可以安装并连接 Steam、GOG 和 Battle.net 等其他 PC 游戏启动器上的游戏库。

官方还介绍了这款掌机的一些新功能，包括掌机兼容性程序，该程序可以帮助识别哪些游戏最适合掌机游戏，类似于 Steam Deck 的验证程序。在 Xbox 上，游戏将被标记为“掌机优化”或“基本兼容”，后者需要“在游戏设置中进行少量调整才能在掌机上获得最佳体验”。此外，还有一个“Windows 性能适配”评级，用于判断游戏在设备上的运行情况。

虽然从技术上讲，ROG Xbox Ally 并非微软自主研发的 Xbox 硬件，但它标志着微软在 Xbox 主机设计方向方面发生了明显转变。在微软最近宣布与 AMD 合作开发未来 Xbox 硬件时，Xbox 总裁莎拉·邦德（Sarah Bond）表示，未来的 Xbox 主机也将基于 Windows 系统，并允许用户安装 Steam 等其他应用商店。

