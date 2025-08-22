不久前，深圳一个办公室的新闻上了热搜。

原因是影石创新创始人刘靖康在公司的团建活动上，撒落大量百元大钞的视频外泄，引发网友关注。据内部人士回应动点科技：“公司新品研发部门同事连续加班后，于8月14日顺利发布全景无人机A1，项目组组织团建活动庆祝，活动包括小吃饮品，游戏等环节。团队都是年轻人，在游戏环节中，现场撒了一些现金红包，内部视频片段流传出去，造成了一些误解，我们表示歉意。接下来，我们会以更好的方式激励团队，更多的创新回馈用户。”

影石创新办公室内，百元大钞满天飞卷，众人伸手争抢群情高涨，图源极目新闻

目光拉回到两个月前，彼时影石在科创板挂牌上市，上市首日股价即大涨285%，成为2025年科创板募资额最高的企业，总市值突破700亿元，当前市值甚至突破千亿。

刘靖康显然并不想止步于此。他对于未来有着更为清晰的想法。刘靖康多次强调，影石的目标远不止于运动相机。其规划是以360°全景技术为核心优势，不断渗透到更多的专业和工业级领域。他曾在一次战略会上推演，要“包围式差异化进攻”运动相机市场，同时打开其它影像新市场，最终覆盖全焦段、全场景。

刘靖康正在分享观点，图源 BEYOND Expo 2025

在这样的战略规划下，最近“影翎Antigravity A1”产品形态的官宣看起来顺理成章。这是全球首款8K全景无人机，由两颗正前方的避障镜头以及上下两颗全景鱼眼镜头组成，如同一台“会飞的全景相机”。该产品的成功研发是促使刘靖康在公司撒钱的关键，即便该机器尚未宣布售价并正式发售，目前未产生实际收入。

图为影翎Antigravity A1，来源官网

关于这次新品的披露以及背后的野心，其实在刘靖康此前接受媒体的 采访 中早有端倪，他表示：“创新有几种不同的层次，一种纯替代性的，多卖一辆电车少卖一辆油车，一种就是替代的过程中要有质量，比如说全景相机在替代传统的运动相机的同时渗透进了一些之前不用运动相机的场景，比如说跑步的人之前不会用运动相机，因为太重了，但是我们渗透进去了。”

一直以来，大疆在全球几乎所有无人机市场都拥有明显的优势。 数据 显示，大疆长期占据全球70%-85%的份额，尤其在北美、欧洲、亚洲等主要市场处于绕不开的选择。在国内的消费级无人机市场上，大疆更是占据9成以上份额。

图为大疆 Neo，来源官网

面对大疆在消费级无人机市场的绝对统治地位，影石选择了一条差异化的竞争路径——凭借其在全景相机领域积累的技术优势，以“全景无人机”这一创新品类切入市场。因此“影翎Antigravity A1”对影石的重要性不言而喻。​​

作为一家新晋上市公司，扩张是其发展的必然逻辑，不过这次并非简单的正面硬刚，刘靖康此前指出“客户需求差异化，产品之间不能完全等效替代”，此次以“全景”这一自身优势领域开辟新战场，在争夺大疆固有的无人机用户的同时，更瞄准了传统无人机未能充分满足的全景影像需求，试图在巨头的优势领域内，开辟一条新赛道。

据Frost&Sullivan 数据 ，2024年全球手持智能影像设备市场规模约425亿元，2019-2024年复合年均增长率15.1%，2027年空间有望接近600亿元，但市场上已经有影石、GoPro和大疆三家，同质化竞争严重。2024年影石全景相机业务营收同比仅增3%，远低于2021年65%的高光时刻。与此同时，2025年一季度，公司营收同比增长40.70%至13.55亿元，但归母净利润同比下降2.50%至1.76亿元；扣非净利润下降4.79%至1.61亿元，传统业务已经到了瓶颈期，迫切需要新产品来突破。

Insta360 产品图

正因此，刘靖康以撒现金红包的方式鼓舞士气，某种程度上反映了影石的产品自信和寻求突破的决心。数年前，影石在GoPro 增长放缓之期杀入全景/运动相机市场，如今大疆风头正盛，刘靖康则希望自家产品能够覆盖“全焦段、全场景”，去迎接更大的市场。

但天空的竞逐才刚刚开始，这款承载影石技术野心的“全景无人机”，能否在大疆的领空撕开裂缝，还有待产品正式发布后的市场答卷。