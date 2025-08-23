据新华社，当地时间8月22日，美国芯片制造商英特尔公司宣布与美国联邦政府达成协议，后者将向英特尔普通股投资89亿美元，以每股20.47美元的价格收购4.333亿股英特尔普通股，相当于该公司9.9%的股份。

北京时间8 月 23 日凌晨 04:10，美国商务部部长 Howard Lutnick 也在社交媒体上正式宣布了这一重磅消息。他写道：”美利坚合众国现持有英特尔 10% 的股份，英特尔是美国顶尖科技企业之一。这份具有历史意义的协议将巩固美国在半导体领域的领先地位，这既会推动美国经济增长，也将助力维护美国的技术优势。感谢英特尔 CEO 陈立武促成这项协议 —— 它对英特尔公平，对美国民众亦公平。”

协议达成后，美国联邦政府成为英特尔的最大股东。据悉，美国联邦政府可能通过把英特尔从《美国芯片与科学法案》所获的部分或全部拨款转变为股权。英特尔已获批 109 亿美元（783 亿元人民币）的《芯片法案》拨款，主要用于商业及军用芯片产能建设。

这一入股计划或源于美国总统特朗普与英特尔首席执行官陈立武的会面。当地时间8月11日，美国总统特朗普表示，他和内阁成员会见了陈立武。

有分析人士称，美国政府的入股将能够为英特尔目前在俄亥俄州规划的新建工厂提供资金。此前，英特尔曾承诺将把这座工厂建设成全球最大的芯片制造厂，但项目多次延期。

来源：界面