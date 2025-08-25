“我们之前在 PC 上见过 Xbox，但这是一款 Xbox PC……”

如果我已经有了 Steam Deck，或者我正需要添置一台游戏机，为什么我一定要选择华硕 ROG 和微软 Xbox 合作的产品？这正是微软希望的结果。

该公司希望即将推出的 ROG Xbox Ally 系列掌机能覆盖更广泛的受众。他们做了一些“精简”操作，包括优化 Windows 系统，让掌机在运行游戏时减少后台程序的干扰；同时将控制中心集成到 Game Bar 中，令调整 GPU 帧率性能更便捷；等等。

Xbox 方面在今年的科隆游戏展（Gamescom）期间表示，产品目标是吸引现有玩家和更广泛的受众加入 Xbox 生态，关键还要提供硬核 PC 玩家所期望的功能。

这两款掌机在今年的科隆游戏展上展出，根据去到现场部分外媒发布的上手报告，掌机握感出乎意料地舒适，手柄设计比传统“平板式”或 Steam Deck 式设计更符合人体工学，且 UI 切换便利。Goosed.ie 则认为 Xbox ROG Ally 手感极佳，平衡良好而且“极轻”。

微软希望更多玩家购买新掌机，但他们的努力可能尚需时日才能见效。

负责开发掌机的 Xbox 架构师 Jason Beaumont 表示，产品目标是吸引现有 PC 和 Xbox 玩家，同时吸纳更多受众加入 Xbox 生态。

他强调，大约有 2000 万德国玩家对掌上游戏机感兴趣（数据由德国游戏行业协会分享）。“进入这个市场的唯一途径是投资简化游戏流程，这样你就不必了解 TVP 是什么了。” 他补充说，他的工作是简化和精简那些硬核的 PC 概念，以吸引新玩家。另一位架构师 Jason Ronald 则表示，提供硬核 PC 玩家所期望的功能至关重要。

“一个很好的例子是华硕将控制中心集成到 Game Bar 中，它可以立即访问，并且适用于任何游戏。因此，对于那些真正关心帧率性能、TVP 等的重度用户来说，这些功能都直接集成到了 Game Bar 中。”

Beaumont 表示，解决这个问题最“简单、偷懒”的方式是将想要获得高级体验的 PC 玩家引导到桌面平台。但团队选择了更具挑战性的路线，即简化概念，使其更适合桌面平台的外形尺寸。

Xbox 团队似乎离目标还有一定距离。Digital Foundry（一家专注于分析游戏技术和硬件的独立媒体）联合创始人 Richard Leadbetter 指出，游戏在这款掌机上不会自动以最佳设置运行，需要进行调整才能获得最佳体验。

然而，Xbox 表示这将是一个漫长的过程，并讨论了其希望在发布后实现的功能和新增内容的路线图。Leadbetter 认为，这只是 Xbox 迈出的第一步，Xbox 此前从未与这样的硬件公司合作过，我们应该期待设备发布后的改进与提升。

“我们之前在 PC 上见过 Xbox，但这是一款 Xbox PC，” Leadbetter 说。“我觉得这很有意思，因为它需要跑得通。这需要时间。但你还需要一个真正能用的第一代产品。我认为它就是这样的。”

最后说回掌机本身，其定于 10 月 16 日发售，售价暂未披露。

微软和华硕能通过 ROG Xbox Ally 收获更多用户吗，我们拭目以待。