自 2020 年底上市以来，AirPods Max 的市场表现略显令人失望。这款耳机在发布前备受期待，但其高昂的价格以及较重的铝和钢材质设计让部分用户感到不满，他们一直期待着产品的更新换代。

尽管 AirPods Max 在去年进行了所谓的“更新”，但实质上只是将接口更换为 USB-C 并推出了新颜色。与苹果更新后的 AirPods Pro 2 相比，AirPods Max 在功能上仍存在差距，且这种状况似乎不太可能改变。

据马克·古尔曼（Mark Gurman）在《Power On》通讯中透露，AirPods Max 目前处于一种尴尬的商业处境。其销量足以让苹果维持这款产品的销售，但又不足以让苹果投入大量工程资源进行真正的升级。苹果去年推出 USB-C 版本的 AirPods Max，主要是为了满足欧盟的强制法规。

古尔曼指出，从商业角度来看，苹果音频团队更倾向于将时间和精力投入到新的 AirPods 耳机产品以及为其他产品开发扬声器上。考虑到 AirPods Max 自 5 年前首次亮相以来，除了 USB-C 升级外基本没有变化，这相当令人失望。

简而言之，如果你一直在等待 AirPods Max 的新版本，可能要失望了。古尔曼表示，粉丝们“可能还得继续等下去”。