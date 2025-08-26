据多家外媒报道，近日，马来西亚芯片设计企业SkyeChip在当地半导体产业协会（MSIA）活动上发布了MARS1000。根据强调，这是马来西亚的首款本土设计和研发的边缘AI芯片。

据介绍，MARS1000基于7纳米工艺打造，主要面向智能农业、工业4.0、智慧城市、交通管理和安全系统等应用场景。不过，SkyeChip的这款芯片将在何处生产，目前尚未有信息透露（所以尚不能完全定义为“国产”）。

SkyeChip成立于2019年，由一批在英特尔、Altera、博通、摩托罗拉等跨国企业有多年经验的工程师创办。公司专注于人工智能和高性能计算相关的芯片设计，具备从芯片架构、逻辑设计到物理实现和测试的全流程开发能力，能够覆盖IP与ASIC产品的主要环节。

与会人士指出，MARS1000属于边缘侧AI芯片，其复杂度和算力虽不及大型数据中心使用的高端产品，但能够满足设备端在图像处理、自动化和物联网等方面的需求，被视为马来西亚技术积累过程中的一个阶段性成果。

在背景层面，近年来，马来西亚持续强调要在芯片设计、晶圆制造和AI数据中心建设方面取得突破。体现在具体方面，此前，当地政府曾承诺至少投入250亿令吉（约合432亿元），以推动本国半导体产业链向更高附加值环节攀升。

相应的，据马来西亚半导体行业协会数据显示，2025年上半年，该国半导体及电气电子产品出口同比增长15.7%，显著高于整体出口的3.8%。协会主席Wong Siew Hai在会上表示，本地企业在专利申请、硅产品迭代和高频测试技术等领域都有新进展，显示出产业链在不同环节的活跃度。

随着全球对AI芯片需求持续增长，不难发现，马来西亚正希望在既有半导体产业基础上，向更高附加值的领域层面扩展。本次寄希望“让马来西亚创新登上全球AI舞台”的MARS1000的推出，或许正是这一诉求的折射。