随着美国电动汽车税收抵免政策即将在 9 月 30 日到期，特斯拉 Model 3 和 Model Y 在美国的需求正急剧攀升。消费者们纷纷加快提车速度，以确保在政策失效前享受税收优惠。

美国国税局（IRS）最近对电动汽车税收抵免规则进行了微调。此前，车辆必须在 9 月 30 日之前交付才能享受税收抵免，但新的规则允许消费者在该日期前签订具有法律约束力的合同并支付少量定金，即使交付日期在 9 月 30 日之后，车辆仍可享受税收抵免。

然而，Model Y 的需求如此之高，以至于特斯拉正在考虑提高该车的价格，并可能增加产量以跟上订单需求。目前，该车在美国多个市场的库存正在减少，这对特斯拉来说是一个积极的信号，因为就交付量而言，该公司可能迎来近年来表现最佳的季度之一。

特斯拉公司副总裁、IT、AI 基础设施、应用程序、信息安全和车辆服务运营负责人 Raj Jegannathan 在 X 上表示，特斯拉正在考虑小幅提高价格。此次价格调整似乎是为应对产量的增加。

尽管价格调整可能会提升特斯拉的利润率，但提高价格的想法可能会引起潜在购车者的不满。这可能会促使一些买家尽快下单，以期避免面对更高的新价格。然而，如果价格涨幅超过几百美元，也可能会使一些买家望而却步，从而放弃下单。

值得注意的是，特斯拉最近已经在美国提高了 Model S、Model X、Cybertruck 的价格，但同时引入了“豪华套餐”来合理化这一涨价行为，该套餐包括免费 FSD 功能、免费终身超级充电、四年高级服务以及终身高级连接服务。