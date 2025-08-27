AI正在走进更多越南网民的生活。

据近期发布的一份调查报告显示，过去三个月期间，有78%的越南网民使用过至少一个AI平台，其中三分之一已经将其纳入日常生活。这种使用不仅广泛，而且开始呈现付费趋势——超过一半的用户为AI订阅付费。

报告表示，年轻一代是这股浪潮的核心群体。在越南，18到24岁的群体使用率高达86%，其中40%每天都会使用AI。学生群体表现最为突出，92%已经接触并在学习中使用AI，其次是办公室职员和企业主。

另一方面，教育水平同样在使用差异中有所体现，受过本科及以上教育的人更倾向于采纳AI，本科生的采纳率为78%，更高学历人群则达到84%，日常使用率也处在最高水平。

在用途层面，越南用户者使用AI的动机相对务实，首要目的在于节省时间，其次是辅助学习、提升创意和提高准确性。

从这一点出发，从应用场景来看，工作与教育是首位，其次分别是娱乐、日常事务、创意表达和健康管理。在学习与工作中，AI常被用于学习新技能、翻译与研究；在娱乐方面，聊天和互动练习最为常见；创作领域则包括图片与视频编辑、文字写作和创意可视化；在健康方面，用户则越来越依赖AI获取健康信息与产品参考。

从工具使用格局来看，越南用户平均会使用两个不同的AI平台。ChatGPT占据明显优势，覆盖率高达81%，并在满意度方面保持领先，是翻译、研究与专业工作的首选。Gemini和DeepSeek被更多用于学习，Copilot主要承担信息搜索功能，Meta AI则偏向日常对话与轻量级问答。本土平台AI Hay在教育和娱乐领域表现亮眼，满意度仅次于ChatGPT，显示出本地化产品的竞争潜力。

不过，报告也同时指出，越南消费者对AI的期待不仅停留在功能层面，更关注价格是否可负担、操作是否简便、以及信息是否准确。与此同时，文化相关性也在不断成为关键一环——能否准确理解和生成越南语、贴合本地语境，也将是影响用户AI粘性的重要因素。

展望未来，随着AI在越南的普及，其应用场景也将持续延伸。从学习到工作，从娱乐到日常生活，不难预见AI将进一步成为越南网民日常中不可或缺的一部分。于此，正如上文所言，谁能在价格、易用性和本地化体验上取得优势，在这场长跑中，谁就更有可能成为走到最后的那个选择。