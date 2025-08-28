动点出海获悉，新加坡语言翻译平台Bluente宣布完成150万美元种子加轮融资——这笔融资由Informed Ventures领投。

公司表示，资金将用于团队扩充、市场推广和产品迭代，同时加快进入中东、美国和更广泛的亚太市场。

Bluente的定位是企业级文档翻译工具，核心优势在于能够在保持原始排版和格式的前提下完成多语言翻译。平台目前支持超过100种语言，涵盖中文、日语、法语、德语等，兼容PDF、Word、PowerPoint、Excel、文本文件以及常见图片格式。

市场表现方面，目前已有超过70家机构使用Bluente，包括律所、财富500强企业和政府机构。其官网显示，字节跳动、Shopify、法国巴黎银行和富兰克林邓普顿均是客户之一。公司称，现阶段用户群体主要集中在亚洲，占比超过一半。

此外，据介绍，在实际表现方面，Bluente的AI翻译系统结合了神经网络和行业术语数据库，并配备内部质检机制。公司透露，文档翻译（包括法律文件）准确率可达80%至95%。在翻译效率上，Bluente称，大多数文档可在2至5分钟内完成，超过100页的大型合同通常需要15至20分钟。

展望未来，随着跨境业务和多语种文件需求的增长，Bluente希望通过融资进一步扩大市场覆盖，并在新兴市场和成熟市场之间找到更多切入点。