一篇报道披露了苹果在人工智能领域潜在收购目标的各种有趣细节。

据 The Information 报道，苹果服务部门高级副总裁埃迪·库伊（Eddy Cue）长期主张公司开展大规模收购，但其提议却屡屡被首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）否决。

报道将库伊描述为“苹果内部最支持推进高难度交易的核心人物之一”，并指出他在公司内部“扮演着独特角色”。据悉，库伊曾极力推动两项重大收购案，最终均被库克否决，这两项收购的目标分别是特斯拉和 Netflix。

曾与库伊密切合作的人士透露，每当苹果的产品布局出现空白，他的第一反应就是通过收购来填补这一缺口。另有知情人士表示，过去几年间，库伊曾在不同时期分别主张收购 Netflix 和特斯拉，但这两次提议都被库克驳回。

关于苹果考虑收购特斯拉的传闻并非首次出现。去年，《纽约时报》就曾报道称，两家公司曾就收购事宜进行过谈判。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）本人也透露，在 Model 3 车型研发“最艰难的时期”，他“曾联系库克，探讨苹果收购特斯拉的可能性”，但据他所说，库克“拒绝了会面请求”。

而《华尔街日报》则指出，差不多在同一时期，是库克主动向马斯克提出苹果收购特斯拉的提议。报道指出，马斯克当时对这一提议表示感兴趣，但提出了一个条件：他不愿只担任特斯拉 CEO，而是希望全面执掌苹果。不过，库克与马斯克均否认存在过这样的沟通。

值得一提的是，苹果此前曾投入十余年时间和数十亿美元研发“苹果汽车”项目，最终却宣布终止该计划。

另一方面，多年来分析师们一直认为 Netflix 是苹果潜在的收购对象，但目前尚无任何可靠消息证实两家公司曾就收购展开过谈判。

库伊并非所有收购提议都以失败告终。2014 年，他成功推动苹果以 30 亿美元收购了 Beats。The Information 指出，“尽管苹果元老团队对此持怀疑态度”，但库伊还是说服了库克，让他相信这笔收购极具价值。

时间来到当下，据报道，库伊目前正全力推动苹果收购一家人工智能公司，其中 Perplexity 和 Mistral 两家企业是主要候选目标。

报道中的另一个有趣细节是，苹果 2018 年以 4 亿美元收购音乐识别应用 Shazam 时，其报价的测算逻辑。

报道称，苹果企业发展部门副总裁阿德里安·佩里卡（Adrian Perica）想出了一个巧妙的方法，最终确定了 4 亿美元这一价格：

对于一些科技公司而言，它们愿意为收购初创企业或吸纳人才支付高昂费用，有时甚至仅基于创始人的愿景就敲定交易。但佩里卡的团队则坚持原则，不愿因市场热度或其他难以量化的指标而支付过高溢价。以 2018 年收购 Shazam 为例，苹果通过测算自身在 Shazam 平台上为 Apple Music 服务投放广告的费用，最终确定了约 4 亿美元的收购价——当时 Shazam 已成为用户注册 Apple Music 的重要渠道。

