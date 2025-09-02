在AIoT（人工智能+物联网）技术加速渗透、全球数字化转型深化，以及中国凭借产业规模、场景创新和生态构建优势引领全球物联网发展的大背景下，8月29日，为期三天的IOTE 2025第24届国际物联网展·深圳站在深圳会展中心（宝安新馆）圆满落幕。

作为全球范围内极具影响力的物联网行业盛会，本届展会以“生态智能·物联全球”为主题，创新联动AGIC人工智能展与ISVE智慧商显展，形成多元展会矩阵。1001家国内外AIoT领域从业企业齐聚参展，涵盖头部知名品牌与创新型中小企业，展品与服务全面覆盖AIoT从感知层、网络层、平台层到应用层的全产业链环节，展览总面积达8万平方米，规模位居行业前列。

展期内，展会人气持续高涨，3天累计吸引91446名观众到场参观，总参观人次达118358。其中海外观众群体规模显著，共有5723名海外观众入场观展（海外观众占比约5%），分别来自美国、德国、法国、英国、西班牙、加拿大、瑞士、新加坡、马来西亚、日本、韩国、印度、菲律宾、巴西、越南、南非、俄罗斯等30多个国家和地区，充分彰显了展会的全球辐射力与国际影响力。



接下来，我们将回顾本场AGIC+IOTE行业大展的精彩亮点！

一、AIoT新品云集：彰显行业创新趋势

复旦微电（展位号9A12）展示了全新推出的第二代符合EPC Global Class1 Gen2V2和ISO/IEC 18000-63（TypeC）协议的小容量UHF标签芯片FM13UF0052A（“F52A”）。

成为信息（展位号9A13）展出的旗舰新品MC51，5G大屏手持终端系列，采用强劲核心打造，拥有标准版并支持扩展内置UHF与手柄背夹UHF两种形态，综合性能强大。

永道射频（展位号9A15）重点介绍了抗液体密集群读标签，该产品突破液体干扰与高密度读取两大瓶颈，适用于化妆品、医疗、零售等多个行业。可实现3秒内读取200支密集试管标签、250份总厚度125mm的文件档案，1秒读取800双紧密摆放的袜子标签。

祥承科技（展位号9A16）带来了Ranger3第三代超能ACE，制霸仓内外（全面屏3.0,大屏够爽，功能够全，全场景都能打）。

优博讯UROVO（展位号9B17）推出的DT66以卓越性能与创新设计，提升多行业运营效率，助力精准数据采集与数字化转型，赢得市场广泛信赖。

远望谷（展位号9B18）以XC-FM306 RFID龙门架获得本届IOTE金奖创新产品奖。这款创新产品专为仓库管理和物流追踪设计，尤其擅长解决流水线上的数字化管理难题，支持仓储、物流信息一体化调配，以其卓越的识别准确率和强劲的大批量识读性能，重新定义物流效率，成为行业数字化转型的标杆式解决方案。

斯科信息（展位号9C28）围绕AI+RFID智能化管理主题进行整体方案展示，涵盖智能工具管理设备、智能仓储管理系统、新零售、医疗、警用装备及图书档案管理等多类应用场景，集中呈现公司在智能化和精细化管理领域的技术积累。

Pragmatic半导体（展位号9B25）带来了最新的产品创新Pragmatic NFC Connect PR1301和超薄柔性300mm晶圆墙展示。

EPSON（展位号9C10-1）呈现的彩色RFID标签打印解决方案为各行业供应链切入物联网赛道提供高效、实用的便捷工具。

北斗星通（展位号10D75）展示了ICOE FireFly系列定位芯片及模组、TruePoint系列定位服务、Location.io加速定位服务等产品及服务。

司南导航（展位号10D76）TC1720 GNSS高精度多频定位芯片、K601高精度多频定位模组、K902AM高精度车规级BDS定位模块等新一代芯片模组成为展台焦点。

天工测控（展位号10A17）卫星导航定位(GNSS)、室内定位、Wi-Fi、BLE、UWB、NB-IoT等核心模块与解决方案引人驻足。

TE Connectivity（展位号10A12）展出了物联网应用所需的近20种不同类别的天线与连接器。

Silicon Labs（展位号10A26）带来了AI/ML、蓝牙信道探测、Matter跨协议和网关技术、低功耗Wi-Fi和Wi-SUN网状网络等参考设计。

泰凌微电子（展位号10A35）集中展示了其在物联网前沿应用领域的多元化创新成果，包括蓝牙信道探测、Bluetooth Classic&2.4GHz双模在线混音、Auracast广播音频、Matter、超低延迟游戏手柄方案，以及端侧AI赋能的智能降噪方案等。

Qorvo（展位号10A45）展示了面向智能家居场景的低功耗多标准无线SoC、适用于工业场景的首款全集成低功耗SoC QM35825、车规级UWB SoC芯片QPF5100Q。

捷德（展位号10B32）呈现了eSIM连接方案、IoT安全解决方案、智慧物流追踪解决方案及UWB数字车钥匙解决方案。

移远通信（展位号10B22）全新升级的Robrain AI机器人解决方案V2.0获得广泛关注，搭载该方案的人形机器人在现场接连完成跳舞、握手、鼓掌等动作演示。

美格智能（展位号10B30）最新的5G-A智能座舱模组SRM975，AI算力高达64 TOPS。

MinewSemi（展位号10B36）重点介绍了国内首发的全IO口扩展版低功耗蓝牙6.0模组ME54BS12和超小尺寸ME54BS61模组。

星纵物联（展位号10A32）主要基于LoRa技术的温湿度传感器、雷达人体存在传感器、智慧楼宇/智慧建筑产品解决方案等令人注目。

矽递科技（展位号10A7）主要展品包括边缘AI设备、树莓派AI Box、多合一气象环境传感器、LoRaWAN系列产品等最新的产品形态。

Wireless Logic(展位号10C37)在展会中展示的eSIM方案，保证了企业在全球化发展过程中，既能实现全球网络自动跳转，保障灵活性，又能获得比传统漫游式以及多运营商合作模式更经济的通信解决方案。

除了产业链上游芯片模组产品，展区内也为各类应用类型开辟了集中展示空间，方便观众聚焦不同领域的应用落地成果。

电子纸产业链的代表企业包括汉朔科技（展位号11B23）、元太科技（展位号11B19）、奥翼电子（展位号11A40）等，展品范围涵盖电子纸显示技术及电子纸显示模组、电子价签、AI货架监控系统、自助结账设备、货架数字营销屏幕等。

机器人领域的头部企业和新锐公司如优必选（展位号12A24）、众擎机器人（展位号12C60），机器人展品覆盖了面向科研教育、工业制造、商业服务、家庭等多种场景。

AI玩具板块如大湾区AI玩具展区（展位号10C70）参展产品包括智能对话玩偶、逻辑思维训练AI玩具、多人协作编程玩具等，凭借“科技+娱乐”的双重属性，成为展区内人气较高的细分品类之一。

另外，京东方（展位号11C33）、比亚迪（展位号12B35）、百度（展位号12B36）、腾讯（展位号12A6）、香港物联网商会（展位号11B33）、蚂蚁数科（展位号12B29）等不同领域龙头企业与特色厂商也重磅亮相，进一步丰富了展区的技术与应用生态。

二、IOTE金奖颁奖典礼：物联网创新力量的高光时刻

IOTE金奖作为与IOTE深圳物联网展共同举办的特色活动，每年六月开启评选，八月揭晓结果，专为参展商设立，旨在评选出最具代表性与创新性的物联网产品。

权威专家评审团队，从众多参展商的1万多件展品中推举年度百强产品，获奖企业的产品代表着行业内最前沿的创新性，在技术上拥有领先优势。

“IOTE 金奖 2025创新产品评选颁奖典礼”也于展会期间举办，行业大咖、企业代表们齐聚一堂，共同见证了物联网创新力量的高光时刻。

三、行业研究成果集中露面：多份报告正式启动或发布

在展会主论坛“2025全球智慧物联网创新发展峰会”现场，备受关注的“深圳市人形机器人传感器产业专利导航报告”编制启动仪式顺利举行。该报告由深圳市物联网产业协会牵头发起，将依托全球专利大数据，从技术路线演进、产业竞争格局、潜在风险与机遇窗口等维度展开深度剖析，最终为深圳在人形机器人传感器这一未来产业关键赛道抢占制高点、布局核心竞争力提供精准决策支撑。启动仪式在深圳市物联网产业协会执行会长杨伟奇，以及全国工商联物联网委员会轮值主席、重庆忽米网络科技有限公司CEO巩书凯等行业领导与重磅嘉宾的共同见证下完成，标志着此次针对人形机器人细分领域的产业专利战略布局正式启航，具有重要里程碑意义。

《2025边缘计算市场调研报告》在展会同期的“IOTE 2025深圳·边缘计算产业生态大会”上正式发布。在深圳市物联网产业协会执行会长杨伟奇的带领下，爱芯元智联合创始人&副总裁刘建伟、英特灵达CEO朱才志、后摩智能产品市场负责人张伟超、海康威视视觉AI应用业务总监刘大煜、百度智能云制造行业资深架构师彭国睿、硬开鸿联合创始人王旭、深圳湾区驿站创新科技服务有限公司主任研究员席安帝、视觉物联负责人延科等8位嘉宾共同参与发布仪式。

在“IOTE 2025深圳RFID无源物联网生态研讨会”现场，兼具行业洞察与实践价值的《2025中国RFID无源物联网产业白皮书》正式发布，为RFID领域内企业把握技术趋势、布局市场方向提供了重要参考。

四、沟通渠道全面通畅：高效服务数万海内外观众

IOTE 深圳物联网展后台登记数据显示，开展前，全球范围内已有11205名海外采购商提交观展登记，海外注册观展用户数量迎来历史峰值。

而IOTE国际物联网展之所以能持续点燃海外观众的观展热情，一方面得益于多年积累的全球范围内的行业影响力，另一方面也离不开团队针对海外观众构建的完善服务体系，包括为海外观众专项策划观展团，为团内成员定制专属巡演路线，并协助其与意向企业开展深度沟通与洽谈。



在保障本土观众沟通需求、搭建专业交流桥梁方面，展会期间共举办了43场论坛活动，围绕RFID、毫米波雷达、Wi-Fi、LoRa、边缘计算、AI算力、电子纸、车联网、低空经济、AI+大健康、AI玩具、具身智能、人工智能场景应用等广受关注的热点话题，共有15位国内外院士及526位产业领袖参与演讲分享，深度拆解技术突破方向、产业落地痛点与未来发展机遇，为参会者搭建起高效的思想碰撞平台。

五、全媒联动：专业报道传递展会现场实况

展会热度的扩散离不开权威媒体矩阵的专业助力。目前，宝安日报、网易、中国财经时报网、IT168、大众网财经、新华报业网、中国经济新闻网、新浪深圳、新浪科技、和讯网、砍柴网、网易新闻、中华网科技、投资界、界面新闻、深圳热线新闻、消费日报、新财网、合肥网(安徽商报)、凤凰网深圳、搜狐新闻、中国工业新闻网（中国工业报）、Zaker财经等百余家媒体已组成全媒传播矩阵，推动展会现场的万千创新方案、新品发布动态与热闹盛况，在第一时间精准触达行业内外。

结语

随着IOTE 2025深圳物联网展圆满落下帷幕，展会凝聚的行业力量与创新成果，让我们对物联网产业的未来充满信心。

在数字经济深度渗透的当下，AIoT技术已成为全球数字化转型的关键引擎，不断为各行业的数字化、智能化转型注入新活力。我们由衷期盼物联网产业迎来更为蓬勃的发展态势，也将持续追踪AIoT产业的最新趋势与技术突破。相信在与所有行业伙伴的并肩奋斗中，AI+IoT产业必将跨越新台阶，开启发展新篇章！