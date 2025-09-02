宝马在赛车运动领域采用可持续天然纤维复合材料已有数年，近日宣布将把瑞士企业 Bcomp 研发的亚麻基材料应用于未来量产车型。测试结果显示，该材料适用场景广泛，可用于车辆内外饰需暴露的 A 级表面。

经过数年研发，宝马发现可再生材料制成的复合材料不仅能打造出美观的表面效果，还可用于生产结构部件。以新一代车型的车顶面板为例，使用可再生纤维复合材料不仅能使生产过程中的二氧化碳当量降低 40%，在车辆报废阶段也具备环保优势。

宝马旗下风投部门 I Ventures 持有 Bcomp 的股份，Bcomp 成立于 2011 年，最初专注于用亚麻纤维制造高性能滑雪板，2022 年成为 BMW Motorsport 的官方合作伙伴。其研发的 Amplitex 机织面料，原料为欧洲亚麻纤维，取自亚麻植株本身。

该面料可根据不同用途和视觉效果调整编织方式，产品形态包括基础面料，以及浸渍热塑性树脂的预浸料（prepreg）两种。结构面板可通过“Powerribs”技术增强——这是一种同样由亚麻纤维制成的网格状材料，通过粘合与基板结合。

早在 2019 年，宝马便在其 Formula E 电动方程式赛车中首次使用该天然纤维材料制成的强化部件；此后，又陆续在 M4 DTM 房车赛赛车、M4 GT4 赛车中采用该材料，替代传统碳纤维增强塑料（CFRP）。其中，M4 GT4 赛车在参加纽博格林 24 小时耐力赛时，便配备了多款该新材料部件。

Bcomp 表示，根据应用场景不同，该材料从“原料提取到出厂”（cradle to gate）的碳足迹，相比传统复合材料最高可降低 85%。部分部件重量可减轻 50%，塑料使用量减少 70%——热塑性 Powerribs 技术制造的内饰面板，完全能达到这一减重与减塑标准。

除宝马外，Bcomp 还与多家车企展开合作：西雅特 Cupra 将其材料用于座椅制造；起亚在 EV3、EV4 概念车的内饰中采用该材料；极星 3、沃尔沃 Recharge 概念车也均有应用；保时捷则在 718 Cayman GT4 Clubsport 赛车的侧翼与车门部件中使用了该材料。

宝马在宣布合作的同时，还发布了采用该材料的原型车顶面板、后扩散器及座舱饰板图片。