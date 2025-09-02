一项由Airwallex与Statista联合发布的研究显示，马来西亚消费者在跨境购物时明显倾向于使用数字钱包。

研究指出，80%的受访者表示在国际购物中首选使用数字钱包（如Touch ’n Go eWallet、Apple Pay、Google Pay），这一比例远高于全球平均的59%，也显著领先于其他支付方式，如银行转账（53%）、“先用后付/BNPL”（52%）、借记卡（48%）和信用卡（36%）。

研究还表示，马来西亚消费者不仅更愿意尝试多样化的支付方式，也对跨境电商展现出强烈信心。94%的受访者表示有信心在海外商家购物，高于全球平均的89%；72%的马来西亚消费者每月至少进行一次跨境购物，而全球这一比例仅为56%。

在购物渠道方面，Shopee、Lazada和淘宝仍是马来西亚用户的首选平台，同时社交电商正在快速兴起。节庆促销活动是推动跨境购物的重要节点，93%的消费者会围绕大促日（比如双十一）、开斋节、农历新年、黑五等安排消费计划，而全球平均为69%。跨境购买的主要品类与全球趋势相似，以时尚服饰、电子产品和美妆护肤为主，主要采购来源地包括中国、东南亚、韩国和日本。

影响购买决策的因素中，网红推荐在马来西亚的作用尤其显著。76%的消费者表示会受到KOL的影响，远高于全球平均的53%。此外，支付安全、运费成本、货币转换和隐藏费用是用户最关注的要素。超过九成的消费者强调需要透明定价、本币标价、显著的安全标识和可信赖的支付方式。98%的受访者指出，能够使用偏好的支付方式和移动端优化的结账体验同样至关重要。

最后，报告也提醒，本地中小企业在拓展海外市场时同样需要顺应这一趋势。通过优化支付体验、提供多样化支付方式和本地化定价。于此，马来西亚企业不仅能更好地服务国际消费者，也将得以拓展新市场，强化马来西亚在区域电商格局中的枢纽地位。