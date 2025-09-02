游戏开发者 GalewindG 最近在 X 上表示，他最近请求在 Steam 上架《Heavy Hearts》游戏却被驳回。

随后 GalewindG 放出了一张 Steam 开发者管理页面的截图，其中写道：

感谢您对本次额外审核的耐心等待。不过很遗憾的是，您的应用未能通过审核，请在后续重新提交审核申请。 未通过原因： 我们无法让含有成人内容的游戏使用“抢先体验”模式。您需要在游戏即将正式上线时准备好不带“抢先体验”内容的本体并重新提交审核。

值得注意的是，目前这项政策只针对 8 月 30 日后新上架的成人游戏，因为 Steam 平台上现在仍有不少存量的成人游戏仍处于“抢先体验”状态，他们似乎并未受影响。

据此前消息，7 月中下旬时，Steam 平台在未有明确公告的情况下下架了数百款极端成人题材游戏，引发用户争议。后续 Valve在回应媒体质询时表示，相关情况属支付渠道 / 卡组织要求。

后续，倡导组织“集体呐喊”站出来承认，是其向 Paypal、Visa、万事达卡等公司高管施压，批评这些支付公司允许销售涉及强奸、乱伦和儿童性虐待内容的游戏。

随后部分玩家不满“集体呐喊”组织的做法，纷纷站出来质询 Visa、万事达卡等公司为何要管控游戏平台内容，两家公司的回应中均表示，他们不会对合法购买行为做评判，但会要求商家实施适当的管控措施。

题图经由 AI 生成