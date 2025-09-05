OpenAI宣布，将推出一项名为“OpenAI Jobs Platform”的AI驱动招聘服务，预计将在2026年年中上线。这一平台旨在通过人工智能帮助企业与求职者更精准地匹配，覆盖从大型跨国公司到中小企业和地方政府的招聘需求。

据介绍，该平台将不仅服务于大型雇主，还会专门开设面向中小企业和地方政府的通道，帮助他们找到所需的AI人才。例如，德州商业协会计划利用该平台连接数以千计的本地雇主与AI人才，以推动业务现代化。

OpenAI首席应用官Fidji Simo在公司博客中表示，平台的目标是让企业更容易找到具备AI技能的人才，同时为劳动者提供更多就业机会。她强调，OpenAI将利用AI来“帮助找到公司所需与劳动者所能提供之间的最佳匹配”。

这一举措意味着OpenAI将进入新的应用市场，除了现有的ChatGPT业务之外，还在探索包括浏览器、社交媒体应用在内的其他产品。据悉，Jobs Platform可能使OpenAI与LinkedIn直接竞争。LinkedIn由OpenAI早期投资人里德·霍夫曼联合创办，现隶属于微软，而微软也是OpenAI的最大投资方。

除招聘平台外，OpenAI还宣布将通过旗下的OpenAI Academy推出AI技能认证体系，涵盖从基础AI使用到提示工程等不同层级。认证计划预计将在2025年底启动试点，并计划到2030年为一千万美国人提供认证。沃尔玛作为全球最大的私人雇主之一，将成为该计划的首批合作伙伴。

OpenAI表示，这些项目旨在扩大AI技能普及，让更多人能够掌握并应用人工智能，从而更好地适应未来的工作环境和用人需求。