特斯拉已正式在美国推出一项全新超级充电站计划，专门面向企业主群体。

特斯拉超级充电网络是全球规模最大的电动汽车充电网络，在全球范围内的站点数量已超 7 万个。如今，特斯拉进一步升级服务，推出“企业专属超级充电站（Supercharger for Business）”项目。通过该项目，企业可拥有专属充电站，这些充电站既能为特斯拉车型充电，也兼容其他品牌电动汽车，且全部由特斯拉负责运营管理。

特斯拉在官网新项目介绍页面中写道：“企业可购置并安装超级充电站。超级充电站兼容所有品牌电动汽车，通过提供便捷、可靠的充电服务，能为企业吸引更多电动汽车用户到店。”

对企业主而言，配备超级充电站对客户极具吸引力，能成为吸引客流的便捷手段。同时，这也能为企业内驾驶电动汽车的员工提供快速便捷的工作地充电服务，让企业在招聘中更具竞争力。

此外，企业专属超级充电站还支持个性化定制，企业可将自身品牌标识印制在充电设备上。

值得一提的是，企业在享受特斯拉提供的充电站运营与维护服务的同时，还能自主掌控超级充电站的各项核心设置，包括充电定价。

特斯拉承诺道：“我们将像运营自家站点一样管理您的充电站点。我们提供全方位服务套餐，涵盖网络运营、预防性维护及用户支持，确保充电设备 97% 的运行率——这一指标在行业内处于领先水平。”

随着电动汽车的普及度逐年提升，这项计划将成为众多企业的重要选择。企业不仅能借此吸引更多客户，还可能在招聘中凭借这一福利吸引人才加盟。