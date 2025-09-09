不管怎么说，别人家的MacBook的班味就是会轻一点。

日前，有网友挖出了一个看起来相当鸡肋的MacBook彩蛋——在一些特定型号的MacBook设备中，苹果“很贴心”的为它们配备了屏幕开合角度传感器（lid angle sensor），能精准记录屏幕的角度。

尽管你可能从来没有感觉到过它的存在，以及苹果也没有刻意提起这个功能（外加大伙可能也不知道这个功能有什么作用），但本着不白买的原则（ 减配掉是不是可以让我的MacBook再便宜点？ ），有技术型吃瓜网友便开始了整活操作，让这个平时只能为生 产 力站台的视频播放设备，增添了一丝丝的艺术细胞。

具体来说就是，纽约的一位名叫Sam Henri Gold的设计工程师在GitHub上发布了一个小工具，可以通过这个传感器实时读取MacBook屏幕的开合角度数据，并且可以随着角度的不同，发出类似于老旧木门开合嘎吱响的音效。随后，Sam也隆重介绍了这个工具的用途——基于不同的开合幅度，你可以把MacBook当作某种乐器来演奏（特雷门琴模式，启动）。

根据GitHub页面介绍，这个传感器只搭载在了2019款MacBook Pro（16英寸）以及后续部分型号的设备中——M1 MacBook Air和M1 MacBook Pro尚不可用，但其他款M系列芯片的MacBook目前似乎没有遇到问题（Sam也没有制止用户想要尝试用iMac尝试这款工具的念头）。

另外，作者也尝试回答了一些常见问题：比如，为什么GitHub页面上的署名显示是“Lisa”？原因很简单：他小时候用母亲的名字注册了开发者账号，如今已经没法修改。至于音效本身，则是直接取自《乐高蝙蝠侠3：飞越哥谭》，并没有专门录制。他甚至还提前打了预防针，承认自己“音频处理很烂”，所以如果你觉得听起来怪怪的，不妨当作是乐趣的一部分。

至于最根本的问题——为什么MacBook需要一个能精确测出屏幕角度的传感器？Sam也没有答案。他在FAQ里直白写下——我也不知道。这个传感器既不算不上苹果的主打体验，也谈不上什么生产力神器。而它的最大作用，或许就像一些评论指出的那样——“至少让你有一点点时间感觉到无聊”（only Apple can do）。

当然，在尝试发现这些无聊的同时，也请注意，正如网友所强调，这种举措可能会加快屏幕铰链的磨损。但话说回来，谁又能拒绝一个随时随地可以当手风琴的MacBook么？

作者GitHub页面：https://github.com/samhenrigold/LidAngleSensor

封面来源：Przemyslaw Marczynski on Unsplash