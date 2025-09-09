微软与 LG 达成合作，将把 Xbox 云游戏引入支持联网的汽车上。一款新的 Xbox 应用即将登陆搭载 LG 汽车内容平台（ACP）的车型，使 Xbox Game Pass Ultimate 订阅用户能够直接在车载屏幕上畅玩云端版的 Xbox 游戏。

这款 Xbox 应用将在你为电动汽车充电或长途旅行中想要娱乐乘客时实现游戏串流。目前，LG 的 ACP 平台已应用于欧洲市场的起亚 EV3 车型，并将拓展至 EV4、EV5 以及新款狮跑（Sportage）。该平台基于运行于 LG 智能电视同款 webOS 系统构建，用户可通过它访问 Netflix、Disney+、YouTube 等各类流媒体内容。

事实上，微软今年早些时候已携手 LG 将 Xbox 应用植入智能电视领域，而此次向兼容汽车端的延伸恰逢这家软件巨头准备将 Xbox 云游戏服务扩展至 Game Pass Core 和标准版的订阅者。Xbox 市场部副总裁克里斯托弗·李（Christopher Lee）表示：“我们与 LG 的合作是 Xbox 拓展新场景的最新例证——此前已通过合作伙伴关系将云游戏覆盖至移动设备、PC 和电视领域。如今加入汽车载体后，玩家将以前所未有的方式自由选择享受游戏的途径。”