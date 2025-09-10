用AI助手写作正在成为一种越来越常见的行为。

它能在几秒钟内生成结构完整、语言流畅的文章，提供灵感甚至润色句子。但MIT Media Lab等机构近期的一项实验发现，这种看似高效的做法背后，可能伴随着一种难以察觉的“认知负债”。

研究结果显示，那些反复依赖ChatGPT的学生，表现出更弱的大脑神经连接，更差的记忆回忆能力，以及更低的写作归属感。当大脑把繁重的任务交给人工智能，它确实省力了，但也失去了思考、记忆和参与的机会。久而久之，学习中最关键的部分，正在被悄悄削弱。

研究团队邀请了来自波士顿地区多所高校的54名学生和研究人员，要求他们在四个月内多次完成作文写作任务。参与者被随机分成三组：一组只能使用ChatGPT，一组只能用Google搜索，一组则完全依靠自己的知识与思考。实验过程中，所有人都佩戴EEG脑电设备，以记录大脑的工作状态。研究人员还对作文进行了语言学分析，请教师和AI打分，并安排访谈。前三次实验保持固定分组，第四次则刻意让部分人“换位”：原本依赖ChatGPT的人改为独立写作，而原本全靠自己的人则首次使用ChatGPT。

结果显示，不同方式带来的差异极其明显。大脑活动方面，完全独立写作的组别脑区最为活跃，涉及记忆、推理和整合的区域都被充分调动；使用搜索引擎的组别居中，他们需要筛选信息、判断来源，也保持了较高的认知投入；而依赖ChatGPT的组别则最弱，尤其在与注意力和记忆相关的脑区，活动水平显著下降。这说明，AI的介入让大脑进入了“低耗能模式”，只需监督和微调，而不再深入加工信息。

写作成果也印证了这一点。ChatGPT组的文章普遍高度相似，常出现重复的词组和表达方式，不同参与者的作文在结构和用词上都很接近，呈现出一种“模板化”的特征。相比之下，独立写作的文章差异性最大，展现出更多的原创性与个人化表达；搜索引擎组则介于两者之间，文章虽然没有AI那样统一，但受到搜索结果的明显影响。

记忆与归属感的差别更为鲜明。在访谈中，ChatGPT组的参与者往往难以复述出自己刚写的句子，有的人甚至完全想不起文章内容。他们对作品的归属感也最低，觉得这并不是完全属于自己的成果。相对而言，独立写作组几乎人人都能准确引用作文片段，并坚信文章是自己的独立产出；搜索引擎组则处于中间位置，虽然借助了资料，但仍保持较强的主体意识。在第四轮“换位”实验中，这种差异进一步放大：原本依赖ChatGPT的人在脱离工具后，大脑的投入明显不足，作文显得乏力，还带着AI生成的痕迹；而原本独立写作的人第一次用ChatGPT时，却能保持较强的记忆和理解，他们仍把AI当作辅助，而不是替代。

研究团队用“认知负债”来形容这一现象。就像借债一样，AI在短期内带来了便利和收益，但代价是长期积累的损失。ChatGPT减轻了即时的负担，让写作变得轻松，却削弱了大脑的训练，减少了记忆和深度思考的机会。写作不只是把字写在纸上，更是组织、推理、内化知识的过程。当这些环节被交给AI，大脑能量的消耗是降低了，但学习的效果也被稀释。实验结果显示，在神经活动、文章多样性以及教师评分等多个维度上，ChatGPT组的长期表现都落后于独立写作组。

这意味着，AI并不是单纯的学习加速器，它改变了大脑参与的方式。独立写作要求全程动脑，搜索需要筛选和判断，而AI生成则让人更多地处在“旁观”位置。学生得到了一篇流畅的文章，却很难记住其中的内容，也很难把思考转化为自己的知识。这种差别不一定在短期内显现，但在长时间的学习过程中，会逐渐积累出不可忽视的影响。

注：本文涉及论文《Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task》已发布在arXiv，访问地址为：https://arxiv.org/abs/2506.08872