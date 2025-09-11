奥迪服役多年的五缸发动机——现款奥迪 RS3 所搭载的 2.5 升 TFSI 直列五缸发动机，将无法撑到 2030 年。早在 2022 年欧洲公布欧 7 排放标准时，外界就已预见这一结局。该标准要求车企进一步降低排放量，众多车企公开反对。

在慕尼黑车展期间接受媒体采访时，奥迪全球首席执行官格诺特·多纳（Gernot Dollner）确认，一旦欧 7 标准正式实施，这款“五缸传奇”便会退出历史舞台。欧洲计划从 2026 年 11 月起，对新上市车型强制执行欧 7 标准；2027 年 11 月起，所有全新销售车型均需符合该标准。简单推算可知，搭载 TFSI 发动机的最后一批奥迪汽车在全球经销商展厅售罄前，大约还有两年时间。

奥迪并非难以通过技术升级让这款 TFSI 发动机满足欧 7 标准，多纳在同一场采访中明确否认了这一猜测，他表示关键问题在于“规模效应与整体市场需求”。

这一解释合情合理：目前全球范围内，唯一搭载 2.5 升 TFSI 五缸发动机的车型仅有奥迪 RS3。此前全球市场曾有三款车型使用该发动机，另外两款是 RS Q3 和 TT RS，但后两者已相继停产，仅剩这款运动轿车独自扛起“五缸大旗”。

由此可见，为一款仅适配单一车型的发动机投入研发成本进行升级，对奥迪而言并不划算，奥迪 RS3 的市场需求是否足以覆盖这笔研发开支也让人怀疑。尽管这一结果令人失望，但从行业大趋势来看却在情理之中。此外，预计奥迪将在本十年末推出纯电动车型替代 A3，这意味着在电气化时代，RS3 这一车型名称或许都将难逃被淘汰的命运。

奥迪 2.5 升 TFSI 直列五缸发动机备受赞誉，斩获的“年度发动机”奖项数量堪称最多。现款奥迪 RS3 所搭载的这款涡轮增压五缸机型，最大功率达 394hp，峰值扭矩为 500 牛·米，升功率高达 157.6hp/ 升，是有史以来动力密度最高的五缸发动机。凭借这样的动力参数，RS3 从零加速至 60 英里 / 小时（约 96 公里 / 小时）仅需 3.6 秒，在纽博格林赛道的圈速更是达到 7 分 33 秒 123，这一成绩比过去十年间多款售价更高的超级跑车还要快。

这款发动机最早搭载于奥迪 100 车型，随后在奥迪 Quattro 上声名鹊起，为该车型在拉力赛领域奠定传奇地位起到了关键作用。其现代版本于 2009 年首次搭载在奥迪 TT RS 上，可输出 335hp。

此前有报道称，2027 年推出的大众高尔夫 R 25 周年纪念版高性能车型，计划搭载这款 TFSI 发动机。但结合奥迪最新确认的消息来看，这一计划实际上已泡汤。