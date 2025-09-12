据 BMW Blog 报道，宝马用户体验 / 界面开发高级副总裁 Stephan Durach 表示，宝马的内部数据显示，CarPlay 的导航功能在宝马车主中并没有想象中那么受欢迎。

他在接受采访时说：“很多人说自己开车全程用 CarPlay 导航，我可以告诉你，这不是真的。我们能看到客户的操作、控制方式和使用场景。”

宝马分析了超过 1000 万辆车的数据，结果显示车主更常用宝马自带导航，而不是 CarPlay 的 Apple 地图。Durach 还说，虽然很多人保持 CarPlay 开启，但导航时往往切换回宝马的 iDrive 系统。不过，目前还不清楚有多少车主偏好通过 CarPlay 使用第三方地图，而不是 iDrive。

随着 iX3 和全新搭载 Panoramic Drive 的 iDrive X 信息娱乐系统上市，宝马似乎在逐步淡化对 Apple CarPlay 和 Android Auto 的支持。就在今年 7 月，宝马确认“目前没有计划”支持 Apple CarPlay Ultra，与奥迪、奔驰、Polestar 和沃尔沃等品牌的立场一致。宝马还表示，新款 Panoramic Display （全景显示屏）将不再支持 Google Maps、Waze 等第三方导航应用。