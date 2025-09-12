苹果 Apple Watch 的“高血压通知”功能已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。顺带一提，尽管该功能获得了美国 FDA 批准，但国行产品依旧无法使用，因为国内型号缺失了高血压通知功能，应该是在等待相关机构审批。

苹果表示，这项功能将从下周开始正式上线，覆盖美国、欧盟、新西兰和香港特别行政区等市场。

“高血压通知”功能将于 Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3 首发，虽然表面上这个功能是新品专属，但苹果还是把这项功能下放给了 Apple Watch Series 9、Series 10 与 Apple Watch Ultra 2，只需更新到 watchOS 26 即可使用。

据介绍，高血压通知功能依托光学心率传感器，可分析用户血管对心跳的反应并在后台持续运行。算法会在 30 天周期内评估数据，一旦发现持续的高血压迹象，就会向用户发出提醒。这种方式无需额外操作，只需佩戴手表即可长期追踪心血管健康。

值得注意的是，这项功能不适用于 22 岁以下、曾确诊高血压或怀孕的人士。苹果希望借此为用户提供潜在的早期健康预警，促使他们调整生活习惯，在收到通知时及时就医，降低严重健康风险。