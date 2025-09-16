苹果在多个国家和地区为 Apple Watch 推出了高血压通知功能，本月随 watchOS 26 和 iOS 26 更新向全球推送。

根据用户反馈，英国、丹麦、法国、德国、意大利、葡萄牙、波兰、荷兰、中国香港等国家和地区 Apple Watch 用户伴随着 watchOS 26 更新，已能体验高血压通知功能，但是尚未在加拿大等市场推出。

根据苹果官方支持文档，高血压通知功能将于本月在全球 150 多个国家和地区上线，目前列表中暂未出现中国大陆，尚待监管部门批准。

“高血压通知”功能支持 Apple Watch Series 11 / Series 10 / Series 9、Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2。

高血压通知功能依托光学心率传感器，可分析用户血管对心跳的反应并在后台持续运行。算法会在 30 天周期内评估数据，一旦发现持续的高血压迹象，就会向用户发出提醒。这种方式无需额外操作，只需佩戴手表即可长期追踪心血管健康。

值得注意的是，这项功能不适用于 22 岁以下、曾确诊高血压或怀孕的人士。苹果希望借此为用户提供潜在的早期健康预警，促使他们调整生活习惯，在收到通知时及时就医，降低严重健康风险。