彭博社马克·古尔曼在最新一期 Power On 中透露了苹果 iPhone 未来的设计方向。

古尔曼表示，自乔纳森·伊夫 2019 年离开苹果以来，公司的设计策略已发生转变，其中 iPhone 17 系列成为了苹果焕新硬件战略的基石，为设计下一代更耐用、更贴近用户需求的 iPhone 奠定了基础。

古尔曼指出，苹果正在以“多年未见的方式”重新思考其硬件设计方向，其中最重大的转变便是更注重耐用性。每当新款 iPhone 发布时，许多博主都会对其进行掰弯机身、摔屏幕等“极限测试”，虽然近年来大多数 iPhone 都能撑过这种折磨，但苹果未来的目标是让 iPhone 更加坚固。

他透露，未来 iPhone 手机的正反两面都将搭载更加坚固的玻璃，在面对不小心跌落等场景时将更少出现碎屏等严重损坏。而 Pro 系列机型则聚焦电池升级和更强的相机，这对消费者来说可能更具吸引力，但可能违背苹果“让 iPhone 更加轻薄”的初衷。

苹果在今年秋季的特别活动发布了 iPhone 17 系列、iPhone Air 等新品，其中 iPhone 17 标准版主要聚焦配置升级，首次带来了 120Hz ProMotion 刷新率屏幕，而且存储配置从 256GB 起步，还有 A19 芯片、4800 万像素主摄和超广角镜头、方形 CMOS 前摄等诸多提升。

而 iPhone Air 则主要聚焦极致轻薄，抛弃了实体 SIM 卡槽，首次在全球市场引入了 eSIM 技术（包括中国大陆），前后均采用超瓷晶面板，中框等核心结构采用 5 级航空级钛金属打造而成，厚度 5.6mm。