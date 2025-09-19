“苹果产品别买第一代（first-gen）”这句话有时会被人提起，是有一定道理的。比如第一代 Apple Watch（不是 Series 1，是最早那一代）存在后盖脱落和电池膨胀问题。虽然我当初使用时没遇到严重问题，但我的前同事就遇到过电池鼓包状况。

除了硬件故障风险、设计缺陷的可能性较高之外，苹果某个产品线的第一代产品，通常在软硬件整合、优化、支援上通常不如后几代成熟，且更新支持寿命较短，可能很快就被新系统淘汰。而长期来看，这些苹果用来“试水”的产品，长期来看性价比往往不高。

以我自身举例，2017 年 11 月，我第一时间以 8388 元购入了国行 iPhone X——苹果首款全面屏手机，而同期发表的 iPhone 8 只要 5888 元起，性价比确实不高——尝鲜有代价。另一方面，尽管我在使用中未遇到大问题，但我可是担当着“小白鼠”的角色啊。

本文讨论的“苹果初代产品“，指的是该公司新产品线的第一款产品，如上文提到的 Apple Watch、iPhone X，还有 iPad、iPhone Air，也可以指 MacBook Pro 的 Retina 视网膜屏幕和 MacBook 的蝶式键盘等这类某一产品上首次出现的新硬件。

先说回最热乎的 iPhone Air。这款新手机使用完全新的设计语言，主打轻薄，同时也不得不舍弃一些硬件和功能。那它是否同样适用于“别买第一代”这句话呢？现在不好说，因为 iPhone Air 还未在国内发售。但我们可以先谈谈一些可能性。

一是轻薄引发的会不会容易变弯问题。根据我看到的评测视频，在一定压力测试下，相比 iPhone 6，iPhone Air 在肉眼可见弯曲后，机身能恢复平直状态，机身硬度水平整体更强。

二是机身发热带来的电池寿命受影响问题。这一点目前还无法验证，但我大胆预测，iPhone Air 相比不那么先锋、重点是给专业人士长期使用的、强调耐用性的 iPhone 17 Pro（有均热板来更好地散热），电池综合表现大概率会差一些。

如果你想尝鲜，同时愿意承担这部分风险的话，当然可以无忧购入之。

“苹果产品别买第一代”

接下来就来简单谈谈那些年，苹果初代产品出过的问题。

第一代 iPhone（2007）：无多任务和复制粘贴 、无 App Store，存在通话与网络问题。其实有些比较牵强——和现有体验相比，2007 年的 iPhone，你要是卡尺严格的话，缺点无处不在，但那样比较实在没意义。

第一代 iPod Nano（2005）：曾爆发电池过热风险，苹果启动全球更换计划，建议用户停止使用。

第一代 iPad（2010）：无摄像头，无法拍照、使用 FaceTime 或扫描文档。这实属重大缺陷，尤其是对于一款便携式设备而言；多任务处理功能有限——其多任务处理功能非常基础。用户必须关闭一个应用程序才能切换到另一个应用程序，大大降低了工作效率；便携性欠佳：初代 iPad 略显笨重，Wi-Fi 版重达 680 克（13 英寸 iPad Pro M4 才 579 克），并不适合长时间握持。

第一代 Apple Watch（2015）：短续航、过度依赖 iPhone、运行缓慢；手表和表带中的磁石等产品含有些许镍成分，用户可能因此有过敏反应；后盖脱落、电池鼓包问题；在发布后几年间就被新 watchOS 割舍，不再支持最新系统更新与新功能。

MacBook Pro 首次用上的 Retina 屏幕：2012 年发布的 15 英寸 MacBook Pro出现的“残影故障（Image Retention）”。有博客作者抱怨，他使用不到两个月的 Retina MacBook Pro 出现严重残影和“白点”故障，他说屏幕问题“每周持续恶化”。

“蝶式键盘”风波：苹果在 2015 年的 12 英寸 MacBook 上首次引入蝶式键盘，将键盘结构大幅变薄，整体按键行程缩短，键帽更贴合机身，旨在让 MacBook 更轻薄、键盘更坚固。但这种机制易受灰尘影响，导致按键卡顿、字符重复或无反应。同时维修也很困难，维修成本高昂。该事件最终涉及多起消费者诉讼，之后苹果推出采用剪刀式结构的 Magic Keyboard。12 英寸 MacBook我也用过一段时间，蝶式键盘确实在使用中对我产生了困扰。

总结

综上，说“苹果产品别买第一代”是因为：

第一代在软硬件整合、优化、支援上通常不如后几代成熟；

更新支持寿命较短，可能很快就被新系统淘汰；

硬件故障风险、设计缺陷的可能性较高；

用户体验不佳，生态配件较少；

长期来看性价比往往不高。

当然……也有例外，比如 2022 年的 M2 芯片 MacBook Air 换上了区别于 M1 版的机身外壳，而后续两代（M3、M4 芯片版本）都采用相似机身设计，所以在散热方面，性能更强的M4 可能在高负荷时发热量更多。为旧芯片设计的机身，或许散热能力跟不太上。所以反而这里谈论的初代更“应该”买。

所以说，并非所有苹果第一代产品都是糟糕的，有些早期用户愿意为新功能、体验、身份象征或者“早期尝鲜”买单，这当然合理——只是要接受可能的硬件设计缺陷、性能不足、bug 较多、软件与生态支持不足等问题。更重要的，是要想清楚你是否真需要最前沿功能，还是基础功能就足够了。