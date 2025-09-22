以AI硬件生态与前沿科技为核心，链接粤港澳大湾区科创势能，为中国新一代创新者打造战略平台。

中国深圳——2025年11月15日至16日，BEYOND Expo推出的全新子品牌XIN峰会（XIN Summit）将在深圳市南山区盛大开幕。本次峰会，不仅深度聚焦中国科技创新生态，更以粤港澳大湾区产业基础为锚点，为中国创业者与全球资源搭建交流合作的平台。

XIN峰会作为亚洲最大的科技创新和生态博览会 BEYOND Expo推出的子品牌，旨在探索中国创新的下一个前沿，本届XIN峰会以人工智能硬件生态及前沿科技为核心，重点展示在智能系统、智能设备及先进基础设施等领域的突破成果。主题紧扣全球科技发展趋势，也展现中国在该领域日益凸显的领导地位。BEYOND Expo希望通过XIN峰会，进一步推动深科技创新走向落地，激发产业实质性突破。

BEYOND Expo联合创始人卢刚博士表示：“2025年，BEYOND Expo迎来了五周年，我们希望BEYOND Expo走得更深更远，还希望以更深入的方式推动行业更高层次的发展，人工智能是中国具备全球引领潜力的关键领域之一，特别是在智能硬件方面，而粤港澳大湾区拥有完备的硬件制造链条、密集的科创企业集群。XIN峰会正是我们加速这一愿景的关键平台，通过这个平台连接大湾区技术生态，助力中国企业走向全球。”

为什么叫“XIN”？

“XIN”代表着Xplore探索、Innovate创新、Network交流，这也正是XIN峰会所倡导的三大核心价值。同时，XIN同“新”，在中文中意指新鲜、创新、崭新，象征着全新的思维、大胆的想法，以及中国新一代创新力量的崛起。XIN峰会正是要立足大湾区，展示中国前沿技术与颠覆性思考，推动区域科技持续创新。

立足大湾区，链接中国创新生态

为期两天的XIN峰会将以高质量内容与全球视野为核心，聚焦中国及大湾区科技创新生态，邀请来自海内外的顶级科技领袖，包括技术专家、创业者、投资人、企业高管以及政策制定者，通过主题演讲、炉边对话、圆桌论坛等多样形式，围绕前沿趋势展开深度交流与思想碰撞。预计将有超5,000名观众、150+家参展企业齐聚深圳，重点展示深耕中国市场的初创企业与突破性技术成果。

在XIN峰会正式开幕前，14日下午将特别设置两项邀请制活动 —— 媒体日与派对：媒体日面向全球媒体、KOL及参展企业开放，在展前率先引爆关注，抢占报道节奏；派对邀请行业领袖齐聚一堂，打造高端社交与深度交流场景。

峰会还将设立精准投融资对接环节，促成全球资本、企业、加速器机构与中国最具潜力的早期项目深度交流与合作。此外，BEYOND Expo标志性的投融资对接活动——Fund at First Pitch极限速投（FAFP）也将首次落地深圳，助力初创企业加速成长。

XIN峰会不仅仅是一场科技盛会，更是一场集内容、社交与体验于一体的综合性科技盛会。活动期间组委会将在会场外打造“精彩不停”的活力氛围，设置多场高效社交活动、闭门圆桌会议、多元化派对等丰富内容，真正实现“科技+连接+乐趣”的完美融合。

BEYOND Expo联合创始人贺建东表示：“XIN峰会不是在简单地复制BEYOND Expo，而是在打造一个充满活力的创新起点——我们希望为中国，尤其是粤港澳大湾区最有潜力的创业者提供一个获得曝光、连接资本、向世界发声的平台。全球很少有峰会像XIN峰会一样，能够如此专注并深入地聚焦聚焦粤港澳大湾区，聚焦中国。”

赋能本地创新企业，提升国际影响力

XIN峰会将与深圳市南山区的本地创新生态紧密合作，特别携手其知名赛事品牌“2025‘创业之星’Next Star百万奖金全球悬赏赛（深圳南山）”，共同激活区域创新能量。获胜项目不仅可亮相创业展区，参与 FAFP 及多样化的投融资对接活动，更将有机会登上XIN峰会主舞台进行展示，提升国内外曝光度与影响力，并获得更多合作机会。

双城联动，科技创新持续发力

过去五年，BEYOND Expo已发展成为亚洲最大的科技创新和生态博览会，BEYOND Expo 2025年吸引了25,000名观众和800家参展企业。历届嘉宾阵容强大，包括曾邀请曾毓群博士、蔡崇信、沈南鹏、王坚、大卫·贝克汉姆和邓亚萍等全球知名人物，充分展现出其强大的国际影响力与跨行业覆盖能力。

XIN峰会将于2025年11月15日至16日在深圳隆重举办，而BEYOND Expo 2026也将于2026年5月27日至30日在中国澳门重磅回归。两大活动将强强联手，持续发挥BEYONDExpo在连接市场、加速创新、为亚洲乃至全球科技生态注入源源不断的活力。

未来，BEYOND Expo将加速全球化进程，持续扩大在全球舞台的影响力，并计划在亚洲、欧洲等多个关键市场陆续推出子品牌，构建更强大、更立体的全球网络。BEYOND Expo要打造的，不仅是一个博览会，更致力于成为全球科技创新的核心引擎和连接纽带。

更多有关XIN峰会的详情信息、演讲嘉宾与议程内容，将于官方网站陆续公布！

关于2025“创业之星” Next Star 百万奖金全球悬赏赛（深圳南山）

2025“创业之星” Next Star 百万奖金全球悬赏赛（深圳南山）由中国科学技术协会、工信部火炬中心、深圳市人民政府指导，深圳市南山区人民政府、深圳市科技创新局、深圳市科学技术协会主办，深圳市南山区科技创新局（科协）承办，深圳市南山区创新发展促进中心执行，是一项立足南山、面向全国、辐射全球的大型双创示范性活动和科技盛会。

大赛至今已是第18届，18年来共吸引 2 万多个创新项目报名参赛，发现并培育了茂硕电源、盛弘电气、光峰科技、优博讯、菲鹏生物、大疆创新等十几家上市公司和独角兽企业。2024 年大赛成绩斐然，市赛、国赛晋级数量位列全市第一;深圳赛区 8 个项目获得国赛奖项，南山强势包揽冠亚，横扫 6 个席位；5 个项目累计获得投资 5000 万，14 家企业已落地南山。

目前，大赛已成为企业顺利对接资本、人才、产业等资源的优质平台，政府服务创新创业的重要抓手，南山企业迈向世界的强劲推手，是南山区服务创新创业活动的一张亮丽名片。

关于XIN峰会

XIN峰会作为亚洲最大的科技创新和生态博览会 BEYOND Expo 推出的全新子品牌，将于2025年11月15日至16日在深圳南山区首次亮相。“

XIN峰会致力于将中国的创新力量与国际化视野相结合，加速新兴企业发展，进一步推动深科技创新走向落地，激发产业实质性突破。

本届XIN峰会以人工智能硬件生态及前沿科技为核心，重点展示在智能系统、智能设备及先进基础设施等领域的突破成果，展现中国在深科技创新领域日益突出的领导力。

关于BEYOND Expo

BEYOND国际科技创新博览会(BEYOND Expo)由澳门科技总会于2020年创办，至今已在澳门连续成功举办五届，吸引国际现场参会观众超过10万人，参展企业超过1600家，已经成为商业化运作的亚洲最大规模的科技创新和科技生态博览会，品牌影响力已经扩展到130多个国家和地区。博览会以“赋能亚洲，连接世界”为宗旨，为中国和亚洲知名科技创新企业，企业家，投资机构，初创企业，媒体和政府机构等提供了面向全球市场对接服务的高效平台，正逐渐成为亚太地区与拉斯维加斯消费电子展（CES）同等级别、具同等影响力的国际顶级年度科技盛会。

商务合作：[email protected]

媒体合作：[email protected]

活动咨询：[email protected]