著名导演詹姆斯·卡梅隆在 Meta Connect 大会上与 Meta CTO 安德鲁·博斯沃斯同台，展示了合作的首个成果：Quest 用户可以通过头显上的新 Horizon TV 应用，观看卡梅隆即将上映的《阿凡达 3》电影独家预览片段。

在活动中，卡梅隆谈到自己对 AI 的看法。卡梅隆表示，视觉特效成本已经对电影和电视剧的立项类型造成了相当大的限制。劳务费大幅上涨，而院线市场至少萎缩了 30%，因此行业需要一个解决方案。

卡梅隆认为，上述“解决方案”在于创建特别定制的生成式 AI 模型，并将其注入现有的视觉特效工作流程。他坦言，自己对“魔法棒”式文生视频不太感兴趣。“如果我是没有资源、没有资金、无法支付演员的年轻电影制作人，我会非常关注这种制作方式。但那不是我的兴趣所在。”

卡梅隆继续表示，自己关注的是“涉及大量特效”的主流高端制作。“我并不反对艺术家，不想裁掉人，也不希望人失业。我希望他们更高效，从而现有公司能有更高产出。”

卡梅隆说：“人们说生成式 AI 无法像人类一样有创造力。我认为完全错误。它可以同样富有创造力，但无法创造个人独特的生活体验，这是文学、小说和电影中最吸引我们的东西。它不能替代，但可以服务于这种独特创作。我打算尽可能利用它，但始终服务于创作过程。”