据路透社报道，NVIDIA将向OpenAI投资最高1000亿美元，并向其供应数据中心芯片，双方已就此签署意向书。这一合作标志着全球人工智能产业中两家最受关注的企业之间建立起更紧密的联系。

知情人士透露，交易将通过两笔关联安排完成：在双方签署最终协议后，NVIDIA将对OpenAI进行非投票股份投资，随后OpenAI会利用这笔资金采购NVIDIA的芯片。根据协议，双方计划部署至少10吉瓦的NVIDIA系统，相当于超过800万户美国家庭的用电需求。首批硬件预计将在2026年下半年交付，届时NVIDIA将在其即将推出的“Vera Rubin”平台上交付首个吉瓦级算力系统。

消息公布后，NVIDIA股价盘中一度上涨4.4%，创下历史新高。甲骨文股价也上涨约6%，该公司正与OpenAI、软银和微软合作，参与建设规模达5000亿美元的“Stargate”全球AI数据中心计划。

分析人士认为，这一协议将为NVIDIA锁定关键客户，并为OpenAI提供维持算力优势所需的硬件与资金，但也可能引发监管部门的关注。美国司法部和联邦贸易委员会今年已就微软、OpenAI和NVIDIA在AI行业的角色达成调查安排。部分分析师指出，交易资金存在“循环”风险，即NVIDIA的投资可能会以芯片采购的形式回流公司。

OpenAI方面强调，该协议不会改变其既有的计算计划，包括与微软的合作以及此前与博通、台积电推进的自研芯片项目。OpenAI去年估值约为5000亿美元。