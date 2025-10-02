Meta日前宣布，将从今年12月16日起调整隐私政策，允许公司把用户与其AI产品的互动数据纳入广告投放体系，用于在Facebook和Instagram等平台推送定向广告。此次政策更新将适用于全球用户，但韩国、英国和欧盟因隐私法规限制而被排除在外。

Meta的广告业务一直依赖于对用户画像的深度构建，借此为广告主提供高度精准的触达方式。如今，公司计划将AI聊天中的数据加入到这一体系中，进一步增强广告定向能力。Meta透露，目前每月有超过10亿人使用Meta AI，其中不少用户会与AI进行长时间、详细的交流，这些内容正在成为新的广告信号。

据介绍，若用户与Meta AI谈及徒步话题，相关广告可能会随之出现。除了聊天记录，Meta还可能利用来自Ray-Ban Meta智能眼镜的语音、图像和视频等AI分析数据，以及旗下AI视频流产品Vibes和图像生成工具Imagine的数据。前提是用户需使用同一账号登录，相关数据才会影响广告展示。

值得注意的是，Meta表示用户无法选择退出该数据收集。但公司强调，涉及宗教、政治、性取向、健康或工会等敏感内容的AI互动，不会被用于广告定向。

这一调整凸显出科技巨头正在探索AI产品的商业化路径。OpenAI本周刚宣布将在ChatGPT内引入商品购买功能，并从交易中抽成；谷歌则计划在其AI搜索产品中植入广告。Meta则表示，短期内暂无在AI产品内直接投放广告的计划，但首席执行官马克·扎克伯格此前已暗示未来可能会出现相关尝试。