科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.10.06-2025.10.12）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

马来西亚用户现在也能以更低价格使用ChatGPT的高级功能。

OpenAI近期宣布推出ChatGPT Go订阅服务，以每月38.99马币（约65块钱）的价格，向当地用户开放包括图片生成、文件上传、记忆等在内的GPT-5功能。这项计划同步登陆包括印度、印尼、泰国、越南、菲律宾、孟加拉在内的16个亚洲国家，目标是让更多用户以更低的价格体验到生成式AI的完整能力。

在过去一年中，OpenAI表示，其马来西亚ChatGPT的活跃用户数增长超过2.5倍，而随着政府在2026年预算中强调数字技能普及与AI应用，这一时机的选择也显得格外巧妙。价格从原本的每月20美元降至不足一半，意味着这一服务将触及更广泛的中端与学生用户群体。对于一个仍在加速数字化转型、AI教育刚起步的市场来说，这可能是一种信号：AI不再只是技术行业的工具，而正在成为普通用户的日常。

低价版本的出现，也折射出OpenAI在全球扩张中的新策略。继印度试点后，ChatGPT Go的推出带动当地付费用户数量在一个月内翻倍。对OpenAI而言，这是一种在高成本算力与广覆盖之间寻找平衡的尝试——以较低门槛换取更大的市场规模与用户基础。而对许多东南亚国家来说，这更像是一次数字包容的实验：当AI的入口被放低，谁会率先跨进去？

可以预见，在接下来的时间里，东南亚将迎来一波“AI普及”加速——有人用它写报告、有人用它备课、有人用它创业···但最终，AI的力量或许并不在它能替代什么，而是，它能被谁使用、被用来做什么。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

1281亿新元

24年期间，新加坡数字经济规模达到1281亿新元（约7449亿元人民币），较上一年增加约120亿新元，占国内生产总值的18.6%。

动向

OpenAI在马来西亚推出廉价订阅计划ChatGPT Go：月费38.99令吉（约9.25美元），由其最新模型GPT-5驱动，提供更高消息额度、图像生成、文件上传及记忆功能。OpenAI表示，随着马来西亚AI应用用户数过去一年增长2.5倍，此举旨在以更亲民的价格普及先进AI工具，契合政府在2026年预算中强调的数字技能与科技驱动增长方向。马来西亚也是ChatGPT Go在亚洲上线的16个国家之一。

Vingroup拟筹资5亿美元扩大东南亚电动车充电网络：越南企业集团Vingroup正寻求5亿美元私人信贷贷款，用于扩大全区域电动车充电网络。据知情人士透露，公司已于9月底与多家私人信贷基金接洽，贷款利率预计不超过10%。这笔融资将支持其由创始人范日旺控股的充电业务公司V-Green的发展，该公司此前已宣布与多方合作，在印尼共同投资3亿美元建设充电站。Vingroup近期持续通过多渠道融资，旗下VinFast今年已分别获得巴克莱银行1.5亿美元贷款及5.1亿美元信贷支持。

Blibli推出Blibli Fresh，提供生鲜“小时达”配送：印尼电商平台Blibli于10月8日在雅加达推出线上生鲜服务Blibli Fresh，提供水果、蔬菜、肉类、乳制品及日用品等多品类商品，并支持退换货。该服务主打“小时达”配送，用户下单后最快一小时即可收货，旨在提升城市消费者的日常采购效率。

趋势

马来西亚计划建立主权AI云：马来西亚正通过强化数字主权与量子安全体系，为其“AI驱动国家2030”愿景奠定基础。此次在国家层面推动主权AI云建设与《国家量子政策》的落地，显示出政府希望在AI与量子计算交织的时代，确保关键数据与算力的可控性与安全性。

新加坡数字经济的增长主力，不在科技行业：IMDA最新报告显示，新加坡数字经济的增长引擎正在从科技行业转向更广泛的传统产业。2024年，数字经济占GDP比重升至18.6%，其中超过三分之二的产出来自金融与保险、批发贸易和制造业，而非信息通信领域。这意味着数字化转型已从技术企业的“自我循环”扩展到经济的核心结构

AI成马来西亚网络安全运营必备，已被超九成企业选择：IDC数据显示，超九成马来西亚企业已在网络安全中部署AI，AI正成为安全运营的核心要素。从威胁检测到自动响应，AI大幅提升了防御效率，也带来更复杂的攻击挑战。多数企业仍停留在AI协作阶段，借助AI增强而非取代人类决策，整体安全体系正向更智能、更一体化方向演进。

黄金周期间，中国游客带动Weixin Pay在东南亚使用量显著上升：微信数据显示，今年国庆黄金周期间，东南亚地区的Weixin Pay跨境交易显著增长。受免签政策带动，韩国、新加坡、马来西亚交易额分别增长46%、32%和三倍以上；日本也因接入本地电子钱包，增长超25%。

初创公司

新加坡股权管理平台Qapita完成2650万美元B轮融资：融资由美国嘉信理财领投，花旗集团与MassMutual Ventures跟投。融资将用于拓展美国市场及推出基金管理产品。Qapita还将与嘉信理财合作推出“Schwab Private Issuer Equity Services”，为美国私营企业提供股权管理和上市过渡支持。公司称，这标志着其全球化进程的重要一步，并将继续通过产品创新提升私募市场的股权管理效率。

Supabase获1亿美元E轮融资，估值升至50亿美元：总部位于新加坡的数据库公司Supabase完成1亿美元E轮融资，估值达50亿美元，由Accel与Peak XV领投，Figma Ventures等参投。本轮距上次融资仅四个月，累计融资总额超5亿美元。资金将用于推进企业级平台“Multigres”开发，并推动社区共投计划。Supabase由Postgres社区成员创立，已拥有超400万开发者用户，被广泛用于AI驱动的应用开发，客户涵盖PwC、麦当劳和GitHub Next等企业。

Valtor获70万美元Pre-Seed融资，打造东南亚绿色建筑采购平台：总部位于东南亚的建筑采购平台Valtor Solutions获Wavemaker Impact领投的70万美元Pre-Seed融资。公司将于2025年10月推出AI驱动的BOQ平台，为开发商提供自动化报价、智能供应商匹配及碳排放计算功能，帮助项目在成本与工期不变的情况下选择低碳材料。Valtor结合供应商网络、物流与建筑设计支持，旨在加速绿色建筑采购流程，其首个项目已实现3.6吨二氧化碳减排。