根据Tracxn近期发布的一份数据，今年9月，东南亚初创企业共完成融资2.306亿美元，较8月的1.022亿美元环比增长125.64%，同比较去年9月的1.453亿美元上升58.72%，呈现出区域资本活跃度显著回升的态势。

从融资阶段来看，早期轮占据主导，约占总融资额的67.2%；后期融资占26.0%；种子轮占6.8%。这显示投资者的关注重点仍集中在早期成长型企业，延续了近几个月的投资偏好。

9月期间，区域共发生1起收购与1起科技类IPO。Velocitor Solutions于9月30日收购地图数据与出行科技公司NextBillion AI；广告科技公司Knorex则成为本月唯一上市企业。

在单笔融资方面，新加坡汽车电商平台Carro以6000万美元位居首位；其次是同样来自新加坡的海洋机器人公司Neptune Robotics（5200万美元），以及印尼电商平台Astro（5190万美元）。

其他值得关注的交易包括：越南电动摩托品牌Dat Bike融资2200万美元；新加坡Web3游戏公司GRVT获投1900万美元；量子传感初创公司Atomionics获1270万美元；新加坡出行初创公司RushOwl融资1000万美元；Kilde与Greenitio分别完成150万美元融资。

从地域分布来看，新加坡依旧稳居区域融资中心，以1.567亿美元占据总额的三分之二；雅加达以5190万美元位列第二；越南守德市（Thu Dau Mot）以2200万美元排名第三。

Tracxn指出，新加坡的融资集中度持续上升，反映出其在科技创业与资本供给两端的集聚效应。

在投资机构方面，风险投资仍是主要资金来源。Rebright Partners在越南与新加坡分别投资了Dat Bike（2200万美元）与GRVT（1900万美元）；Gobi Partners出资1000万美元支持RushOwl。

私募基金方面，日本Cool Japan Fund向新加坡汽车电商平台Carro投资6000万美元。

与此同时，孵化器与创业加速器的活跃度显著上升，成为9月早期融资的主要推动力量。Endeavor与Entrepreneur First各参与三笔交易：前者支持了Carro、Astro和PasarPolis；后者投资了Neptune Robotics、Atomionics与Greenitio。500 Global则出现在GRVT与Atomionics的轮次中，持续加码早期科技项目。

整体来看，9月东南亚融资活动在经历前期低迷后出现强劲反弹，单月融资额较上月翻倍。早期阶段仍是资金流向的主要领域，而新加坡依旧保持绝对主导地位。伴随IPO与并购的延续，区域创业生态在经历调整后正显现出回稳迹象。