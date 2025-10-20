科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.10.13-2025.10.19）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

当AI被写进国家预算，有东南亚国家选择了一条不同的道路。

在刚公布的2026财年预算案与《经济展望报告》中，马来西亚政府明确提出，要在2030年前建设成为一个“包容且可持续的AI国家”。首相安瓦尔在演讲中说：“马来西亚的未来，取决于我们是否具备在AI领域的掌握能力。”而这句话，几乎奠定了马来西亚未来五年的发展逻辑。

从预算内容来看，政府的目标并不抽象：建设主权AI云，强化数字基础设施；让AI进入教育体系，从中小学到大学普及AI素养；为中小企业提供AI培训税收减免，并推动科研、产业和政策的贯通。与其说这是一个产业计划，不如说是一场社会层面的布局——AI被看作新的公共资源，国家希望以此重塑经济与教育体系。

与此同时，微软、谷歌、AWS等全球科技公司正在将AI投资与培训落地本地：建设数据中心，培训公务员，支持中小企业的数字化转型。对马来西亚来说，这些合作既是引入外部技术，也是在共建新的算力与人才网络。AI不再只是外来的潮流，而开始融入国家的底层能力。

但报告也承认现实的落差。思科2024年AI准备度指数显示，马来西亚在政策和治理上基础良好，但企业层面的应用仍不足；人才体系零散，数据基础设施不均衡。换句话说，“AI国家”的制度框架已经搭好，而真正让AI落地的那一层，还在摸索中。

在东南亚的AI版图中，各国都在以不同方式塑造自己的路径。新加坡继续强化科研与治理体系，印尼则在推动AI在教育、制造与公共服务中的普及，而马来西亚更强调一种社会层面的建设——希望AI的发展不仅提升效率，也带来公平与包容。预算案里频繁提到伦理、教育、数字主权···这些词背后，是一个希望用AI推动社会现代化、而非单纯追逐技术领先的愿景。

展望未来，不难发现，马来西亚并不试图成为AI的中心，它更关心自己能否在AI时代留下足够清晰的轮廓——当世界被AI重新定义，这个国家选择先重新定义自己。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

8.39亿美元

今年前九个月，东南亚金融科技行业共融资8.39亿美元，同比下降39%，较2023年同期的19亿美元减少56%。

动向

苹果将与比亚迪合作在越南生产带屏HomePod和桌面机器人：报道称，比亚迪将负责最终的组装、测试与包装环节。这批新设备将是苹果首次在中国以外地区量产的新类别产品。除家居设备外，苹果与比亚迪还计划在越南扩大iPad生产。目前，苹果已在当地生产部分iPad、AirPods、Apple Watch、Mac及旧款HomePod。

Shopee推出5000万令吉中小微企业扶持计划：Shopee宣布推出总额5000万令吉的“Rai Lokal中小微企业成长计划”，以支持马来西亚本地商家拓展数字化经营。该计划为中小微企业提供培训、费用减免、营销工具及融资支持，帮助卖家提升店铺运营效率并进入区域市场。

马来西亚退休基金设立首个气候投资基金Dana Iklim+：马来西亚公共部门退休基金（KWAP）推出该国首个气候主题投资基金“Dana Iklim+”，计划投入约20亿令吉，用于基础设施、私募股权、房地产及自然基解决方案等领域。该基金旨在加速马来西亚向低碳经济转型，并在实现可持续收益的同时，推动可量化的减碳与气候韧性目标。KWAP表示，Dana Iklim+将通过制度性资本投入，支持国家“净零”目标及绿色金融体系建设，并预计通过投资项目减少约100万吨二氧化碳当量排放

Lazada与泡泡玛特合作升级东南亚物流与门店布局：据悉，Lazada将与泡泡玛特再度合作，在新加坡、马来西亚和印尼推出升级后的物流服务。新系统支持48小时内发货，最快两天送达，并降低运费、简化退货流程。泡泡玛特同时开设其首家印尼官方旗舰店，借助Lazada平台触达更多本地用户。

越南电动出租车品牌Green SM进驻印尼泗水：据报道，越南电动出租车服务品牌Green SM宣布进入印尼泗水市场，标志其在当地的进一步扩张。继雅加达、望加锡和勿加泗之后，泗水成为该公司在印尼的第四个城市。

马来西亚2026年预算加码半导体与高价值产业投资：马来西亚在2026年财政预算中宣布多项支持高价值产业的措施，其中包括投入5.5亿令吉发展半导体生态系统。国库控股（Khazanah）与退休基金（KWAP）将共同出资推动本地与跨国企业合作；国家发展银行则将提供5亿令吉低息贷款，支持研发及高附加值项目。政府还将启动“SemiconStart”孵化计划，帮助半导体初创企业获得指导、融资与原型开发资源。预算还包括2亿令吉共同投资基金以支持中小企业、1.8亿令吉高影响产业发展资金，以及针对农业、人工智能与可持续产业的专项融资与激励。

趋势

“马来西亚的未来，取决于能否真正掌握AI”：在刚公布的2026财年预算案与《经济展望报告》中，马来西亚政府勾勒出接下来在AI领域的发展路径——到2030年，建设成为一个包容且可持续的“AI国家”（AI Nation）。首相安瓦尔（Anwar Ibrahim）在预算案演讲中强调，AI与创新活动将继续被置于国家发展的核心位置，“马来西亚的未来，取决于我们是否具备在AI领域的掌握能力。”

融资回暖，东南亚初创融资9月环比翻倍增长：整体来看，9月东南亚融资活动在经历前期低迷后出现强劲反弹，单月融资额较上月翻倍。早期阶段仍是资金流向的主要领域，而新加坡依旧保持绝对主导地位。伴随IPO与并购的延续，区域创业生态在经历调整后正显现出回稳迹象。

创三年新低，东南亚金融科技初创企业融资同比下降近四成：报告指出，这一趋势延续了过去两年高额资本流入后的回调态势，区域整体投资活跃度继续放缓。其中，种子轮阶段最为低迷，融资总额为6230万美元，较2024年同期下降63%，较2023年下降64%；早期融资为2.19亿美元，同比下滑66%；而后期融资则维持稳定，为5.58亿美元，与去年同期持平，但仍较2023年低45%

马来西亚成东南亚跨境支付增长最快市场：Alipay+数据显示，2025年上半年马来西亚跨境交易额同比增长45%，为东南亚最高、全球前五。移动支付正在改变游客在当地的消费方式，不仅在吉隆坡，也延伸至仙本那、关丹、斗湖等二线城市。与PayNet合作的DuitNow二维码支付交易同比增长逾80%，带动本地中小商户旅游消费收入提升约150%。在“2026马来西亚旅游年”临近之际，这一趋势显示数字支付已成为当地旅游业的重要基础设施。

东盟多国共建跨境即时支付统一标准：来自东盟五国的六家国家级支付网络签署《乔治市协定》，共同成立全球非卡类零售即时支付标准组织。这一合作涵盖马来西亚PayNet、新加坡NETS、越南NAPAS、菲律宾BancNet，以及印尼的Artajasa与Rintis，旨在为超过5.38亿人口建立统一、安全、互通的跨境支付标准。该协定启动了名为“Next50”的长期项目，计划在未来50年推动支付创新，从QR码、账户转账到电子钱包、NFC与AI驱动支付的技术规范统一。项目初期将聚焦争议解决、防诈骗和系统互操作性，目标是在保障各国支付主权的前提下，实现更安全、包容的区域支付互联。