奥迪公布了其 Concept C 电动跑车概念车的最新动态，确认该车已获得德国监管机构批准，可合法上路行驶。

Concept C 电动跑车量产版预估会在 2027 年上市，在德国获批挂车牌成就虽小，却有力地证明了该原型车已具备真实世界的行驶能力。

设计上，Concept C 巧妙地融合了多款奥迪经典车型的 DNA。车身形态融合奥迪 TT 元素，姿态则带有 R8 超级跑车的风范，而流畅的线条则致敬经典的 Auto Union Type C 。

车头部分，纤细的水平 LED 灯组与全新演绎的格栅相得益彰，两侧垂直的进气口增强了视觉深度。车身侧面线条紧凑利落，而车尾则以独特的百叶窗式设计取代了传统后窗玻璃，并配有纤细的 LED 尾灯和造型突出的扩散器。

内饰方面，Concept C 平衡科技感与极简美学，驾驶员前方是经过重新设计的方向盘，仪表盘则采用全数字显示形式，搭配一块 10.4 英寸的信息娱乐显示屏，无需使用时该屏幕可折叠收纳，不占用视觉空间。

动力与平台方面，奥迪虽未公布详细规格，但确认了该车将采用后置单电机布局，并将电池组置于座椅后方。与采用地板下电池组的常规电动车相比，这种布局能显著降低驾驶坐姿，从而营造出类似中置发动机跑车的理想重量平衡。

更关键的是，其量产版本将与即将推出的下一代保时捷 718 Cayman 和 Boxster 共享平台技术，除了基础的后轮驱动型号外，未来还有望推出搭载双电机的 Quattro 四驱版本，从而提供更强的性能。