据Axios报道，Meta正在其人工智能部门裁减约600个岗位，涉及基础研究（FAIR）、AI产品及基础设施团队，但公司新近成立的“超级智能”实验室TBD Lab将不受影响，并继续扩招。

Axios援引内部备忘录称，Meta首席AI官Alexandr Wang在信中指出，公司的传统AI研究体系“过于官僚化”，此次重组旨在让组织更灵活高效。“通过缩减团队规模，决策所需的沟通将减少，每个人都能承担更大的责任并产生更直接的影响。”他表示。

受影响的美国员工将在当地时间周三早上7点前得知结果。Meta鼓励相关员工申请公司内部其他岗位，并称大多数人有望在内部再就业。

与此同时，Meta仍在积极为TBD Lab招募人才。消息人士称，公司近期已聘请OpenAI研究科学家Ananya Kumar，此前还吸纳了由Mira Murati创办的初创公司Thinking Machines联合创始人Andrew Tulloch。

据报道，CEO马克·扎克伯格数月前已对公司AI研究成效表示担忧，认为现有架构难以实现关键突破。这一判断促成了此次裁员、TBD Lab的设立，以及Meta对Scale AI约150亿美元的投资与随后的AI高管招聘潮。

Wang在备忘录结尾写道：“我对我们正在训练的模型、计算计划和产品充满信心，也相信我们正沿着通往‘超级智能’的正确道路前进。”