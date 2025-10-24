东南亚IPO市场在三季度迎来明显回暖。

根据安永（EY）发布的《全球IPO趋势报告》，本季度共有25家企业完成上市，募资总额约25亿美元，较今年第二季度的7亿美元环比增长超过两倍，创下年内新高。

报告指出，尽管交易数量较去年同期减少约22%，但募资规模同比增长54%，显示出平均单笔IPO体量显著扩大，更多中大型项目重返市场。新加坡以6宗交易募资15亿美元，印尼8宗募资4.78亿美元，越南1宗募资4.1亿美元，马来西亚8宗募资9400万美元，泰国2宗募资500万美元。

其中，多只房地产信托基金（REIT）项目贡献了主要增量，带动整体募资额上升。报告认为，这一变化与区域内持续推进的资本市场改革有关，监管层在流动性、透明度及市场机制方面的优化，正在改善企业上市环境与投资者信心。

安永分析称，区域IPO管线依旧稳健，年底前活动预计将保持增长势头。企业在估值回升与资金条件改善的背景下，重新审视资本市场作为融资渠道的可行性。分析同时指出，部分企业已提前布局，准备在有限的市场窗口内加快上市进程。

全球层面，IPO活动也呈现同步复苏。2025年第三季度全球IPO数量同比增长19%，募资额大幅上升89%，美国市场引领反弹，印度市场季度交易量较上一季度增长三倍、募资额几乎翻四倍，大中华区与中东地区延续活跃，欧洲市场亦出现回暖迹象。

报告指出，全球主要交易所正加快改革步伐，以提升竞争力、吸引创新企业并强化投资者保护。各国监管机构正在平衡创新与风险，通过简化流程与建立更具弹性的上市制度，推动资本市场流动性恢复。

与此同时，私募股权基金（PE）重新活跃于IPO退出渠道。2025年前九个月，全球PE支持的IPO数量同比增长逾一倍，集中在美国、大中华区和北欧市场。报告认为，这反映出投资者对公开市场信心回升，尤其是在人工智能与数字化转型相关行业中。

安永指出，全球IPO复苏受益于宽松的货币环境、稳健的企业盈利及较低的市场波动。未来，具备抗周期能力、能在数字化与AI浪潮中形成持续增长逻辑的企业，将成为新一轮上市周期的主要受益者。尽管地缘政治与贸易摩擦仍带来不确定性，但资本市场的整体回暖，已为区域经济与新兴企业提供了更积极的融资窗口。