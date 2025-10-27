科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.10.20-2025.10.26）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

当AI开始以越来越让人确信的方式表达，它能创造的，也包括谎言。

印尼通信与数字部最近公布的数据让这一点变得具象。过去一年，AI生成内容被用于诈骗的案例明显上升，造成约7000亿印尼盾（约合4200万美元）的损失。副部长 Nezar Patria 说，这些骗局常利用伪造视频和AI语音模仿，生成几乎可以乱真的影像和对话，让受害者在短短几秒里就信以为真。

如果说早年的网络诈骗还留有粗糙的痕迹（拼写错误、假域名、机械的生硬语气）如今，它们更像是一次被算法包装的完美骗局。AI能学会你的语调、口音、打字习惯，甚至模仿你的说话的方式。

当然，为了应对这种变化，在印尼，新的《国家人工智能路线图》正在起草中，将要求AI开发者在算法透明与数据使用上承担责任，并与执法部门合作，利用相关法律条例来追查AI诈骗案件。

但监管的节奏永远赶不上技术的迭代速度。AI生成的图像、语音与文字每天都在以指数级增长，而人们识别信息真伪的能力却没有随之提升。

这种错位也并不只发生在印尼。正如我们在新闻头条中一再见到的那样，有人临时接到老板的视频电话，被指示紧急转账；也有人收到所谓家人的视频求助，几分钟后损失全部积蓄。不同的是，现在的假画面不再粗糙、假声音不再机械——AI把假，做得越来越真。

回过头来，不难发现技术进步正在为所有人带来助力（包括那些另有企图的群体）。它可以快速生成信息，却也在让信息的界限更加不被辨别。也许，这其中最值得注意的并不是AI能伪造什么，而是我们怎样逐渐习惯于去相信AI。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

动向

菲律宾最大IPO计划延后，GCash推迟至26年上市：GCash原计划于2025年上市的IPO或将推迟至2026年下半年，原因在于当地资本市场持续低迷。若按此前估算，GCash募资规模最高或达15亿美元，有望成为菲律宾史上最大IPO。公司目前仍在磋商中，尚未作出最终决定。作为菲律宾最具代表性的数字钱包，GCash拥有超9400万用户，由蚂蚁集团与Globe Telecom共同持股。

马来西亚获新加坡企业35亿美元数字投资：动点出海获悉，马来西亚在新加坡国际网络安全周期间获得来自新加坡科技企业的150亿令吉（约35亿美元）投资，项目涵盖AI数据中心、区块链及数字出行等领域。此次投资是马来西亚“Malaysia Digital（MD）”战略成果之一，其中AOLANI Cloud将建设高性能计算与AI数据中心，Easybook与Bitdeer分别扩展区域出行与数字资产基础设施。马来西亚数字部长Gobind Singh Deo表示，这些投资将加速本地数据基础设施建设，进一步巩固马来西亚作为东盟数字经济核心的地位。

Grab上线首批合作应用，整合出行、通信与娱乐服务：Grab日前在新加坡国际网络安全周期间宣布推出首批“合作应用（Partner Apps）”，包括全球eSIM服务商Firsty、自行车共享平台HelloRide、娱乐平台Jolibox、跨城客运平台redBus，以及新加坡本地P2P租车平台Drive lah。用户可在Grab App内直接使用这些第三方服务，如购买境外上网eSIM、租借单车、预订巴士船票或观看短剧，无需额外下载应用。目前该功能已在新加坡和马来西亚上线，并将在未来几个月扩展至更多东南亚市场。

电商平台Blibli再度裁员约400人：据报道，印尼电商平台Blibli近日再度启动裁员，涉及技术、商务及广告等多个部门。多条社交媒体消息显示，公司于10月24日召开内部会议宣布裁员，约有400名员工受影响，其中包括部分副总裁级管理人员。Blibli尚未就此次调整发布官方声明。今年3月，公司也曾被曝裁撤约300名员工，主要波及运营与商家管理团队。

苹果将Vision Pro生产转至越南：据悉，苹果公司最新款Vision Pro头显已转至越南生产。作为背景，媒体称，此前于2024年推出的首代Vision Pro由中国代工生产。此外，苹果已将面向美国市场的iPhone主要产线转至印度，并在越南生产大部分AirPods和Apple Watch，同时扩大在泰国、马来西亚及印尼的制造布局。

趋势

环比两倍增长，东南亚IPO市场创年内新高：报告表示，尽管交易数量较去年同期减少约22%，但募资规模同比增长54%，显示出平均单笔IPO体量显著扩大，更多中大型项目重返市场。新加坡以6宗交易募资15亿美元，印尼8宗募资4.78亿美元，越南1宗募资4.1亿美元，马来西亚8宗募资9400万美元，泰国2宗募资500万美元。

印尼因AI诈骗损失近3亿元：据印尼通讯与数字部近日披露，利用人工智能（AI）技术实施的诈骗案件已造成约7000亿印尼盾（约3亿元人民币）损失。副部长Nezar Patria表示，不法分子正通过深度伪造（deepfake）与钓鱼邮件等手段进行精准诈骗。当局正起草《国家人工智能路线图》，要求AI开发者提高透明度与责任追踪，并与执法机构协作，依据个人数据保护法与电子信息法等现有法规打击相关网络犯罪。

初创公司

超7000万美元加持下，AI能成为Endowus的下一个关键词么：Endowus成立于2017年，是一家获得新加坡监管许可的数字财富管理平台，目前管理资产规模超100亿美元。公司正将人工智能纳入核心战略，推出“WealthWise AI”系统，将生成式AI用于客户交互与投资教育，以此提升顾问服务效率与个性化体验。

多品牌云厨房平台Hangry完成1050万美元A5轮融资：Hangry成立于2019年11月，是印尼目前规模最大的多品牌云厨房平台之一。公司采用“云厨房+多品牌”模式，在同一厨房点位下运营多个自有品牌，通过标准化流程与共享产线实现高效出餐和成本控制。截至目前，Hangry已孵化18个品牌，在全国布局超过118个厨房节点，每个厨房每日可处理逾千份订单。

可编程银行Pave Bank获3900万美元融资：总部注册于新加坡的Pave Bank近日宣布完成超3900万美元融资，由Accel领投，Tether Investments、Quona Capital等多家机构参投。Pave Bank是一家以“可编程银行（programmable bank）”为核心定位的商业银行，致力于在合规监管框架下融合传统金融与数字资产体系，提供支持稳定币、比特币及法币的多资产服务。公司通过人工智能与自动化技术提升风控、合规与运营效率，自成立以来已在九个月中实现七个月盈利，并计划在保持盈利的同时扩大监管覆盖与全球机构客户布局。