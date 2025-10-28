马斯克旗下 xAI 推出的类维基百科在线百科全书“Grokipedia”现已上线，其与维基百科的相似程度远超预期。

目前 Grokipedia 的设计极为基础：与维基百科类似，首页主体是一个巨大的搜索框，条目内容也呈现出非常简单的维基风格，包含标题、子标题和引用来源。截至目前，尚未在该网站上看到任何图片。维基百科允许用户编辑页面，但 Grokipedia 目前似乎并未开放此功能——尽管部分页面顶部出现了醒目的“编辑”按钮，但点击后仅显示已有的修改记录，并未说明具体由谁提出或执行了这些更改，也无法自行提交修改建议。

此外，Grokipedia 的条目声称内容已由 Grok 进行“事实核查”，这一说法颇具争议，原因在于大型语言模型常常会捏造虚假的“事实”。此外，条目中并未明确标注“事实核查”的具体时间。

尽管马斯克曾承诺 Grokipedia 将是对维基百科的“巨大改进”，但其有些文章似乎在抄袭维基百科的内容。例如，在 MacBook Air 的页面底部可以看到这样一条声明：“本内容改编自维基百科，遵循知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议。”在某些情况下，这种“借鉴”甚至不只是改写：在 PlayStation 5 和林肯 Mark VIII 的页面上也发现了同样的声明，而这两个页面的内容几乎与维基百科原文逐字逐句完全一致。

“就连 Grokipedia 也需要维基百科才能存在。”维基媒体基金会（Wikimedia Foundation）发言人劳伦・狄金森（Lauren Dickinson）向 The Verge 表示。维基媒体基金会是非营利组织，负责运营维基百科。她的完整声明详见本文末尾。

这并非 xAI 的人工智能首次被发现引用维基百科内容。上个月，一名 X 平台用户指出 Grok 频繁引用维基百科，马斯克回应称：“我们将在年底前修复这个问题。”

并非所有 Grokipedia 条目都直接基于维基百科内容，其中一些条目颇具争议性。

以气候变化为例，维基百科的相关条目明确指出：“科学界近乎一致认为气候正在变暖，且主要由人类活动导致。没有任何具有国家或国际权威地位的科学机构对此观点提出异议。”

而在 Grokipedia 的相关条目中，“一致”一词仅出现在一段文字中：“批评者认为，关于人为因素主导近期气候变化存在近乎一致科学共识的说法，因文献综述中的选择性归类而夸大了共识程度。”该条目还暗示媒体和绿色和平组织等倡导团体“加剧了公众恐慌”，并参与了“协调行动，将问题塑造为生存危机，影响公众舆论和政策制定，却并不总是建立在相称的实证基础之上”。

根据 Grokipedia 首页底部的实时计数器显示，该平台目前已拥有超过 88.5 万篇文章，而维基百科目前维护的英文页面数量约为 700 万篇。不过，Grokipedia 目前仍处于早期版本阶段——其首页标注的版本号为 v0.1。

以下是维基媒体基金会发言人劳伦・狄金森的完整声明（翻译自英文）：