充电宝还可以换电池？这产品似乎有点奇葩？你没看错，市面上真的有一款这样的充电宝。

当传统移动电源陷入 “一体化设计 + 单一充电功能” 的同质化困境时，虎大科技从用户需求与结构创新出发，用一款 “弹匣式可换电池” 移动电源，在年轻消费群体中打开了市场缺口。

最新款主打便携、可扩展与“换电”体验的充电宝 BT-22，设计灵感来自游戏《Apex 英雄》里的小帮手 Wingman 手枪（btw，《泰坦天降》中“虎大工业”也是重要的军火商），充电模组加上电池仅重 105 克，可替换电池为 21700 电池，支持多种快充协议，此外还有战术手电玩法，增加了操作乐趣与机械美感。

简单直觉地向上推电池释放按钮，电池舱就会弹出，像换弹夹更换电池后“卡塔“一声，充电宝就完成了续电动作。整个动作行云流水，有种给手枪上膛的快感。其弹药就是市面上常见的 21700 电池，配上“手枪”，简直不要太酷。

BT-22 采用 Type-C 接口，支持双向快充；充电模式方面，除了标准的快充模式，另有 ECO 模式（低电压输出，能缓解发热现象）和小电流模式（设备长时间运行，不进入睡眠状态）。

传统移动电源缺少可玩性、DIY 属性，这让虎大科技看到了机会。公司创始人许畋（tián）昆表示，作为热衷结构创新的设计师，他希望在增加机械结构的同时兼顾实用性，而很多粉丝希望能够自己选择电芯品牌，于是就诞生了这样的设计。

除了可玩性，BT 系列的另一大核心优势，在于对 “环保” 的考量。产品支持回收电芯，这一特性使其在环保理念浓厚的欧美市场受到好评。

另据动点科技了解，虎大科技的用户主要为 18-30 岁的男性消费者。从用户行为来看，核心用户多为 “数码爱好者”“户外玩家” 或 “设计从业者”：他们可能会在社交平台分享 “DIY 电芯搭配” 经验，也会因 “弹匣式设计的未来感” 主动传播产品。

目前，虎大科技的合作范围主要集中在 “代理范畴”，尚未与手机厂商、户外品牌或出行平台达成深度联名或功能合作。

谈及未来三到五年业务版图，虎大科技明确表示，既不打算做纯粹的 “移动电源公司”，也不局限于 “移动能量管理与配件生态公司”。其核心目标是 “为消费者提供好玩、好看、好用的产品”， 产品会多元化发展，覆盖手机配件，电子书，玩具等多个领域。

虎大充电宝目前也在海外市场销售，平台包括亚马逊独立站，以及在日本有代理渠道。