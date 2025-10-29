OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）在周二直播中表示，公司正加快推进高阶AI系统研发，目标是在2026年前实现“实习级AI研究助理”，并在2028年前让AI具备“独立科研能力”，能够自主完成复杂科学研究任务。

这一表态出现在OpenAI完成公司架构重组的同一天。据悉，公司已正式转型为公益性股份公司（Public Benefit Corporation），以摆脱非营利架构下的资金限制，扩大融资与研发空间。奥特曼称，新结构将为OpenAI提供推进长期科研目标所需的资金和治理机制。

OpenAI首席科学家Jakub Pachocki表示，这类AI系统并非“研究AI的人”，而是“能够独立承担科研任务的系统”。他透露，现有模型已能在约五小时的推理周期内达到人类顶尖水平，未来将通过算法创新和增加计算资源，让模型能在更长时域内思考复杂问题，甚至为单一科研任务投入整个数据中心的算力。

帕乔基还指出，深度学习系统可能在十年内逼近“超智能”（superintelligence）阶段，即在多个关键领域的智能表现上超越人类。这一方向被OpenAI视为推动医学、物理与工程等领域创新的重要路径。

根据奥特曼介绍，重组后的OpenAI基金会将持有26%的股份并负责科研方向管理，同时设立250亿美元专项基金，用于AI在疾病治疗等科学领域的应用。OpenAI计划在未来数年内建设约30吉瓦计算基础设施，总投资规模约1.4万亿美元，以支持AI科研能力的扩展。