据外媒援引GitHub近期发布的《Octoverse 2025》报告指出，印度软件开发者数量预计将在2030年超过美国，成为全球最大开发者社区。目前，美国仍以约2800万名开发者保持领先，但印度将在未来五年新增逾3560万名开发者，总规模将超过5750万。报告指出，这一增长主要受政府技能培训计划与AI辅助本地语言工具推动。

报告称，除印度外，巴西和中国也将成为增长最快的开发者市场。到2030年，巴西开发者数量预计将从目前的690万增至1960万，中国则将达到1770万。GitHub表示，AI已成为开发者的“日常工作流程”，全球AI相关代码库数量已超过430万个，较两年前几乎翻倍。

在语言趋势上，TypeScript于8月取代Python成为最受欢迎语言，贡献者数量同比增长66%，超过100万。GitHub称，这标志着“现代开发默认语言”的转变——越来越多框架默认采用TypeScript，而AI辅助开发也更依赖于类型系统更严格的语言，使生成式代码在生产环境中更可靠。

GitHub还指出，生成式AI开发已从实验阶段转向规模化应用。当前，超过113万个公共代码库依赖生成式AI SDK，同比增长178%；80%的新用户在注册第一周内启用Copilot，显示AI已成为默认开发体验。

最后，报告认为，2025年的核心不是“AI取代开发者”，而是开发者在AI时代中扮演新的角色——“协调智能体、塑造语言，并推动生态演化”。