OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）当地时间周四在X平台发文，晒出三张邮件截图，调侃特斯拉Roadster新车跳票过久。他写道：“我真的很期待这辆车！我也理解延期，但等7年半的确有点久了。”

阿尔特曼称自己早在2018年就预订了Roadster电动跑车，但至今仍未交付。他的邮件截图显示，试图向特斯拉客服邮箱发送“取消预订”请求时，邮件被系统退回。阿尔特曼将整件事配文为“一波三折”（A tale in three acts），该贴发布后迅速登上热帖，浏览量现已超300万次。

Roadster是特斯拉的首款量产跑车，新一代车型于2017年发布，马斯克当时承诺其续航可达1000公里、零百加速1.9秒，起售价20万美元，但原定于2020年的量产计划多次延后。目前特斯拉在最新产能报告中仍将Roadster列为“设计开发中”。

阿尔特曼与马斯克长期不合，此次“催单”也被不少网友视为隔空暗讽。两人自OpenAI创立以来多次交锋，话题涉及OpenAI的营利化转型、AI安全以及ChatGPT与苹果的合作等。今年2月，马斯克曾提出以974亿美元收购OpenAI，阿尔特曼当时回应称：“不用了，但如果你愿意，我们可以出9.74亿美元买下Twitter。”