科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.10.27-2025.11.02）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

2025年的今天，AI几乎成了所有企业的标配。

无论是零售、教育甚至餐饮，几乎每一家都试图在公司简介和产品介绍中写着AI驱动、智能推荐或自动决策。就像十年前到处可见的移动互联网、区块链或者大数据···多少有点似曾相识的感觉。

上周的新加坡招聘平台ourteam正是这其中的另一位尝试者。它主打用AI取代面试官，让机器完成初轮筛选。候选人和AI进行15分钟对话，系统分析语气、语言与内容，生成一份结构化报告。在公司看来，这代表着一种效率与公平。

当然，也不仅仅只是ourteam，如今AI正在越来越成为企业剧本的一部分。。在一个竞争更加激烈、资本更加谨慎的市场环境中，每每提到这个词语，它或许就越能给人带来一种相对确定的感觉，并且也更容易被外界所理解——企业用AI包装流程、服务和界面，让产品显得更加先进；而用户层面，用户也从中（按照描述和设想）获得了被理解、被量化、以及被感知的反馈，至少一切在表面上看起来是这样的。

但加上AI并不总是会等于更好。有时，当某个产品或者服务的最大特点被聚焦在加入了AI的时候，对用户来说，质疑反而可能会成为这其中最应该产生的念头。就像ourteam让AI来做面试，确实提高了效率，也提供了更清晰的结构化报告，但这份清晰仍然建立在算法的假设上：什么样的表达被视为自信、礼貌、专业，什么样的语气会被判定为不合适。在这个意义上，AI带来的公平和效率，会更多是一种被标准化的判断。

但也正如刚才所提到的那样，这些是建立在算法的假设之上，而一旦算法在这里不具备最终决定权时，这种被定义的确定感就显得像是一种童话故事——会有一些人相信，但不具备实际普遍性。

所以，再回到标题的问题上。不难发现，在一些场景下，AI会毋庸置疑地带来不可替代的价值并展示出它的必要性。但更多时候，它被赋予的意义，也远超出了它真正能做到的范围。而这里的问题也将始终在于，不是要不要加上AI（或者AI的加持能带来多大的助力），而是在加上之前，是否还能清楚地知道，这项业务能够解决什么问题。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

1400亿美元

据《Empowering Indonesia 2025》报告预测，到2030年，AI将为印尼经济贡献约1400亿美元新增产出。

动向

汇丰在新加坡推出创新银行业务：汇丰银行宣布在新加坡推出“创新银行”（HSBC Innovation Banking），并设立15亿美元专用资金池，用于支持高成长性创新企业的融资需求。该业务于新加坡创新科技周（SWITCH）期间发布，旨在通过定制化金融方案与汇丰全球网络，服务本地及区域内的创业公司和风险投资机构。汇丰表示，自2023年创新银行业务启动以来，其全球客户基础增长近六成，目前已拥有超过900名创新金融领域专家。此次新加坡落地是该业务今年在亚太地区的第三次扩张，延伸至包括美国、英国、澳大利亚、印度及中国在内的主要创新市场。

Sora在泰国上线：OpenAI上周宣布，已在泰国上线Sora应用，并同步开放越南和我国台湾市场。OpenAI表示，希望借此支持泰国创作者群体，推动本地化视频内容的创作与传播。

微信支付接入泰国PromptPay：据悉，微信支付宣布与泰国国家即时支付系统运营方NITMX达成合作，接入由泰国央行支持的PromptPay网络。今后，中国游客在泰国可通过微信扫描PromptPay二维码，以人民币实时付款，无需兑换货币或使用本地账户。该服务将覆盖主要银行及商户，包括7-Eleven、麦当劳、部分机场及旅游场所，进一步扩展微信支付在泰国的使用场景。

GoTo首次实现季度调整后税前盈利：印印尼数字生态平台GoTo公布第三季度业绩，显示公司在保持增长的同时持续推进效率优化与技术升级。集团调整后税前利润首次转正，并连续四个季度实现正向EBITDA。公司表示，未来将以AI为核心推动内部协同与成本控制，其最新大语言模型已投入训练，并建立统一AI平台以提升开发效率。AI与自动化已在客服、支付和催收等环节应用，进一步改善用户体验与运营表现。

印尼央行推进印尼盾数字化货币计划：印尼央行宣布，将于2030年前分阶段推出Rupiah Digital（印尼盾数字化货币），即央行发行的SRBI电子版本。首阶段将在2025至2026年测试数字化证券的发行、转账与提取，随后于2027至2028年扩展至货币操作和金融市场交易，并在2029至2030年加入可编程与代币化等功能。根据《2030支付系统蓝图》，该项目将基于分布式账本技术构建。央行还计划推出新型浮动利率票据（BI-FRN），以完善货币工具并支持本地金融市场。

趋势

AI凭什么让印尼提前5年成为高收入国家？：根据Indosat Ooredoo Hutchison与研究机构Twimbit联合发布的《Empowering Indonesia 2025》报告，如果人工智能被系统化纳入产业与公共体系，印尼的年均GDP增速可从5.6%提升至6.8%，有望比既定目标提前五年进入高收入国家行列。报告预计，到2030年，AI将为印尼经济贡献约1400亿美元新增产出。

在菲律宾，sari-sari store的数字化进程在加快：Packworks近期发布的报告显示，sari-sari store的数字化步伐正在加快。报告基于其覆盖全国逾30万家门店的运营网络，对2000多名店主进行了调研。结果显示，今年1月至8月期间，约一半受访店主的电子钱包使用量较年初增加75%；20%的店主使用量翻倍，另有20%增长50%，10%增长10%。

初创公司

氢能技术公司HYDGEN完成500万美元Pre-A轮融资：HYDGEN专注于绿色氢能生产技术，拥有自主研发的阴离子交换膜（AEM）电解槽平台。公司表示，新融资将用于扩建位于印度曼格洛尔的制造设施，升级为半自动化装配线，形成面向亚洲及全球市场的高效制造中心，并将单套AEM电解堆产能提升至250千瓦。

2025年了，想要在东南亚做招聘平台还可以怎么起手？：按照描述，ourteam的逻辑不是重新建一个职位发布平台，而是用AI取代招聘初期最耗时、最难标准化的环节——面试。候选人通过15至20分钟的AI对话回答情境问题，系统会根据语气、回答内容、沟通方式生成结构化报告。雇主可以在数小时内得到筛选结果，而不是等待数周。