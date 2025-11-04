据TechCrunch报道，美国知名风投公司Andreessen Horowitz（a16z）已暂停其“Talent x Opportunity（TxO）”基金与配套创业项目。

据悉，该计划自2020年推出，旨在支持缺乏传统风险投资网络的创业者，尤其是女性与少数族裔创始人。

TxO由a16z合伙人Kofi Ampadu领导，最初以220万美元起步，随后由公司联合创始人Ben Horowitz及其妻子Felicia追加最高500万美元配比资金。项目通过非营利组织Tides Foundation管理的捐赠基金运作，为创业者提供17.5万美元资金支持、16周培训课程及硅谷人脉资源，累计支持超过60家企业和近百位创始人。

a16z确认，该项目已于10月16日向参与者发出邮件通知暂停。Ampadu在信中表示，暂停是为“重新思考如何更好地履行支持多元创始人的使命”，并将TxO经验整合至a16z更广泛的早期投资与公司孵化体系。与此同时，项目团队中除Ampadu外的数名员工已被裁撤。

TxO在成立之初因采用慈善捐赠形式而非传统基金架构曾引发争议，但多位参与者认为该项目为他们提供了重要的创业指导与融资机会。分析人士指出，此次暂停正值硅谷多家机构削减或调整多元化与包容性（DEI）相关承诺的背景下，而a16z仍在探索新的创业加速器模式。今年早些时候，该公司推出了新项目“Speedrun”，为入选初创团队提供最高100万美元投资。