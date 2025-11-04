苹果今天发布了流媒体服务 Apple TV 全新片头动画，并配文称“这仅仅是个开始（This is just the beginning）”，预示着该动画将作为未来 Apple TV 出品电影和剧集的标准开场。

苹果此前宣布重塑流媒体服务，简化品牌名称，“Apple TV+”正式更名为“Apple TV”。苹果承诺，去掉名称中的“+”号后，将推出一个充满活力的全新品牌形象，以更清晰地传递其内容定位。

该配乐由格莱美奖得主、知名音乐人 Finneas（菲尼亚斯）创作。Finneas 在接受 Variety 采访时详细解释了其中的区别：

首先是 5 秒的“主版本”，将用于电视剧集播放前；

其次是仅有 1 秒的“精简版”，主要作为短促提示音，出现在电影预告片等场景；

最后是约 12 秒的“加长版”，专为《花月杀手》这类苹果原创电影在影院放映时使用，其配乐更具电影感和宏大感。

除了推出多版本音效外，Finneas 还分享了创作过程中的一些趣闻。一个有趣的细节是，视频的动画制作先于音乐创作完成，这使得他能够根据已有的视觉画面进行配乐，确保音画同步。此外，他最初计划为苹果提供多种音乐方案备选，但最终改变策略，仅提交了一个他认为最完美的版本，并获得了苹果的认可。

新品牌形象的初步迹象率先出现在 iOS 26.1 系统中。在该版本的系统更新后，用户可以发现 Apple TV 的应用图标融入了多彩的飞溅设计元素，取代了以往单调的风格。如今，同样的设计灵感也延伸至这段全新的片头动画中，通过鲜明的色彩图形与动态效果，强化了品牌的视觉识别度。

随着新片头动画的发布，苹果官网上的“Apple TV+”标志也已同步更新，正式移除了“+”号。相比之下，旧版片头动画的核心视觉元素正是那个发光的“+”号。此次彻底的更新，意味着苹果正全面推进其流媒体服务的品牌统一与形象升级，力图在竞争激烈的市场中建立更独特的品牌认知。