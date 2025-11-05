据悉，谷歌近日宣布一项名为“Project Suncatcher”的实验性研究计划，计划将其AI芯片送入太空，在轨道上构建由太阳能驱动的数据中心，以缓解地球上能源密集型AI数据中心面临的资源与能耗压力。

谷歌在官方博客中表示，该项目旨在利用太空中几乎不间断的太阳能，为AI计算提供稳定且清洁的能源来源，从而减少地面数据中心带来的碳排放与电力负担。谷歌智能范式高级总监Travis Beals在文中称：“在未来，太空或许将成为扩展AI算力的最佳场所。”

根据谷歌发布的预印本论文设想，该公司计划让自研的Tensor Processing Unit（TPU）搭载在配有太阳能电池板的卫星上运行。太空中的太阳能效率预计是地面设备的8倍，但谷歌也坦言，项目要面临包括卫星间高速通信、空间碎片风险以及芯片抗辐射性等多重技术挑战。公司已对最新一代Trillium TPU进行了辐射耐受测试，结果显示其可在5年任务周期内保持稳定工作。

谷歌的成本分析认为，到2030年代中期，太空数据中心的发射与运行成本有望在单位能耗上与地面中心持平。为验证可行性，谷歌计划与卫星公司Planet合作，于2027年发射原型卫星，测试相关硬件在轨性能。