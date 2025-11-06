当地时间11月5日，OpenAI宣布，其全球企业客户数量已突破100万家。同时，基于这一表现，OpenAI也成为了史上增长最快的企业级平台。

据悉，该数据包括通过ChatGPT for Work订阅或开发者平台使用模型的付费企业用户，覆盖金融、医疗、零售等多个行业。

官方表示，OpenAI的企业业务增长得益于消费者端的广泛使用。目前，ChatGPT的全球周活跃用户已超过8亿，这一广泛的个人使用基础，也推动了企业端的快速普及，使AI工具在企业内部的试点与落地更加顺畅。于此，OpenAI透露，ChatGPT for Work总席位已突破700万，较两个月前增长40%；其中，ChatGPT Enterprise席位同比增长9倍。

为支撑企业客户的快速增长，OpenAI近期对其企业产品线进行了更新，包括整合Slack、Google Drive、GitHub等常用平台的“企业知识”功能，以及用于快速构建AI代理系统的AgentKit工具。

目前，多家企业已在内部运营中引入OpenAI模型以提升效率。而OpenAI也进一步透露，其新一代多模态模型也正逐步应用于企业级生产环境，相关能力已被数据平台Databricks等合作方接入，以便企业在自身数据环境中部署智能代理。