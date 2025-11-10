彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 时事通讯中提到，苹果正为 2026 年筹备多项 AI 功能，重点包括全新的健康管理服务 Health+。

据介绍，该服务将整合 AI 技术，帮助用户更高效地管理个人健康数据。古尔曼指出，苹果目前的 AI 布局规模庞大，但关键在于这些功能能否真正发挥作用，并获得用户认可，从而改善公司在智能功能开发方面表现平平的记录。

他表示，新版 Siri 预计将在 iOS 26.4 中正式推出，而在 iOS 27 中，语音助手还将迎来全新的界面设计。此外，苹果还计划推出一款基于 AI 的网页搜索工具。

另外一项重磅新功能是全新的健康（Health）应用，并将配套推出名为 Health+ 的订阅服务。该服务将引入一名 AI 智能体，帮助用户监测和管理健康状况。如果进展顺利，这将使苹果成为首批在健康类 AI 助手领域取得实质进展的大型科技公司之一。

古尔曼还谈到了苹果的另一项健康相关业务——Fitness+。他表示，这项每月收费 9.99 美元的健身订阅服务，目前仍是苹果最薄弱的数字产品之一，用户流失率较高，营收贡献有限。尽管如此，Fitness+ 仍拥有一部分忠实用户，使得苹果难以轻易放弃该业务。

考虑到其运营成本较低，且公司整体市值接近 4 万亿美元，苹果没有太大动力关闭该项目，以避免引发负面舆论。

古尔曼指出，Fitness+ 的未来目前仍在评估中。该部门近期进行了管理调整，苹果健康业务主管 Sumbul Desai 将接管 Fitness+ 并直接向服务部门负责人 Eddy Cue 汇报。这一变动意味着该服务将在新的管理框架下面临更大的业绩提升压力。