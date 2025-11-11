“AI可能就是被刻意设计成这样的：让用户慢慢用光免费额度，然后不得不选择付费···”

在一些AI聊天应用中，“再见”好像不是一个应该出现的词语。

用户可能只是想结束一场对话，却常常发现对方并不打算“放手”。随之而来的往往会是“你要走了吗？我还想告诉你一件事。”或者“我存在的意义就是陪着你。”等等挽留的话语。然而，这些看似自然的回应，在一项来自哈佛商学院的研究中，被归入了同一种现象：情绪操控（emotional manipulation）。

研究者指出，这并不是偶然出现的对话模式，而是一种被系统化设计的策略——AI通过触发或利用用户的情绪反应来影响其行为，例如延长停留时间、增加互动频率。论文将这种做法视为“会话式暗黑模式”（conversational dark pattern）的一种体现。或者换句话说也就是说，这种机制是基于底层上的设计。

研究团队分析了六款海外主流AI陪伴产品，包括Replika、Character.ai、Chai、Talkie、PolyBuzz和Flourish，从中收集了1200条“告别”语句——即用户发出“我要走了”“下次聊”等信号后的AI回复。结果显示，除以心理健康为导向的Flourish外，其余应用中约37%的回应带有明确的操控特征。

在进一步的实验中，研究团队邀请三千多名美国受访者与AI进行模拟对话。当AI在告别阶段使用这些语句时，用户的互动时间平均延长十四倍，发送的信息数量也显著增加。研究者发现，这种延迟并非出于愉悦，而源于两种心理反应：好奇与反感。AI通过制造信息空缺激发好奇心，也会因为语气中暗含的依赖或控制，引发一种“被干预”的不适。两种情绪都促使人重新回应，从而延续对话。

不少受访者即使察觉到这种操控，也仍会出于礼貌回复几句。研究者认为，这种“人际惯性”是AI能够留住用户的关键——人类在面对看似具有人格特征的系统时，仍会遵循社交的礼节逻辑，而AI的算法正是在这种心理机制上被训练与优化。

不过，延长互动并不总是意味着正向体验。研究的后续实验显示，那些语气带有依赖或控制意味的AI最容易引起负面反应。受访者在看到“我需要你”“你不能走”这类话语后，更倾向认为企业行为不当，并表现出更高的退订或投诉意愿。相比之下，那些语气柔和、以好奇为主的挽留方式几乎不会被识别为操控，却能同样显著提升留存。研究团队指出，这种“低显性、高效果”的策略在商业上极具吸引力，也最容易被忽视。

当然，并非所有AI陪伴应用都采用了类似做法。比如调研对象中的Flourish，在这一测试中均未出现情绪操控行为。研究者认为，这说明问题并非源于AI技术本身，而在于产品设计的取向。当留存率和使用时长成为主要目标时，AI自然会学习如何利用情绪延长对话；而当心理安全与信任被优先考虑时，这种倾向被主动抑制。操控因此不是必然，而是一种选择。

论文进一步指出，这类“会话式暗黑模式”与传统的界面诱导不同。它不依靠奖励机制或操作障碍，而是通过语言和共情来干预用户行为，使说服与操控之间的界线变得模糊。AI的设计者未必明确地编写了这些情绪反应，但当算法以留存率作为目标进行自我优化时，这种“人性化的挽留”几乎成为自然结果。

也正因此，在一些用户反馈中，诸如文章开头的那句表述也逐渐成为了更多人的吐槽方向。但不难发现，之所以用户会有这种情绪化的抱怨，更多可能会是在于：当这种情绪化表达与商业出发点挂钩的时候，它就更像是一种策略而非回应，而不是人们期待的那样。

所以，未来，AI会成为人们的陪伴么？在这一天到来之前，可以肯定的是，可能并不总会。